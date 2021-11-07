Maskeli isyan! Yüzlerce kişi sokağa döküldü

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Şenlik Ateşi Gecesi’nde düzen karşıtı protestocular polisle çatıştı. İngiliz Parlamentosu’nu 5 Kasım 1605’te havaya uçurmayı planlarken yakalanan ve idam edilen asker Guy Fawkes’un maskelerini takan eylemciler Trafalgar Meydanı’nda Başbakan Boris Johnson’ın kuklasını yaktı. Daha sonra Parlamento Meydanı’na giden protestocular uyarı anonsu yapan polise şişe atmaya başladı.

Londra Polisi’nden yapılan açıklamada, “Gösterilerde toplam 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltılar çeşitli suçlar için yapıldı. 8 memurumuz yaralandı. Bu kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı. Eylemciler, Boris Johnson’ın korona salgını hakkında yalan söylediğine dair pankartlar taşıdı.

DİRENİŞİN SEMBOLÜ: GUY FAWKES

Guy Fawkes, (1570-1606) bir İngiliz askeriydi. Kral ve aristokratlara karşı yapılan ‘Barut Komplosu’ sırasında, 5 Kasım gece yarısı parlamento mahzenlerinde barut fıçısıyla yakalandı ve asıldı. Komplonun başarısızlığa uğratılması Guy Fawkes maskeli kuklaların yakılmasıyla kutlanmaya başlandı. Bu gelenek yüz yıllar içinde politik olmaktan çıkarak eğlenceye dönüşmüştü. Ancak özellikle 2006 yapımı ‘V for Vendetta’ adlı filmin etkisiyle Guy Fawkes son yıllarda dünyanın dört bir yanındaki protestolara ilham veriyor.

Filmde Guy Fawkes’u Hugo Weaving canlandırmıştı.