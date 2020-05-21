Magazin Maskesi yok, belgesi var

Maskesi yok, belgesi var

Magazin

Maskesi yok, belgesi var

Arnavutköy'de yürürken emniyet mensupları ile karşılaşan Şeyda Coşkun ile eşi Uğursay Yeğin izin belgelerini gösterdi. Ancak izin belgesi olan Yeğin maske takmamıştı. Halil Kalmuk / halil.kalmuk@posta.com.tr

21 Mayıs 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Yaşam Koçu Şeyda Coşkun ile eşi Uğursay Yeğin, sokağa çıkma yasağının son gününde Arnavutköy’deydi. Yolda emniyet mensupları ile karşılaştılar. Uğursay Yeğin izin belgelerini gösterdi. Şeyda Coşkun ile konuştum. “Biz yürüyüşe çıkmadık, mecburen alışverişe gittik. Malum ‘Be Light Kitchen’ açık. Paket yemek servisimiz devam ediyor ve malzemeye ihtiyacımız var. Bazen personel yetişemeyince biz bile yemek servisi yapıyoruz. Dolayısı ile de izin belgemiz mevcut” dedi. Uğursay Yeğin’in maskesinin de cebinde olduğunu söyledi.


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