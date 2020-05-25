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Maskesiz giren kadın uyarılınca iç çamaşırını çıkarıp yüzüne taktı! O anlar kamerada

Dünya

Maskesiz giren kadın uyarılınca iç çamaşırını çıkarıp yüzüne taktı! O anlar kamerada

Ukrayna'da bir kargo şirketinin şubesine maskesiz giren kadın görevliler tarafından uyarılınca iç çamaşıırnı çıkarıp yüzüne takmaya çalıştı. O anlar amatör kameralara yansıdı.

25 Mayıs 2020, Pazartesi 13:15 Son Güncelleme:
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Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çoğu ülkede olduğu gibi karantina önlemlerinin uygulandığı Ukrayna'da, bir kargo şirketinin şubesine maskesiz gelen bir müşteri görevliler tarafından uyarıldı. Müşteri ise iç çamaşarını maske yaparak yüzüne takmaya çalıştı, o anlar amatör kameralara yansıdı.



Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kargo şirketinin şubesine giden bir müşteri tıbbi maske takmayarak karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle görevliler tarafından uyarıldı. Bunun üzerine tepki gösteren kadın, diğer müşterilerin ve çalışanların gözü önünde önce pantolonunu indirdi, ardından çıkardığı iç çamaşırını başına geçirerek yüzünü kapadı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. 12 Mart'tan bu yana karantina önlemlerinin uygulandığı Ukrayna'da normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçilirken, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ise devam ediyor.

Ukrayna'da son durum 

Ukrayna'da tespit edilen corona virüss vaka sayısı 21 bin 245'e yükselirken, 25 Mayıs itibariyle 623 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede şu ana kadar 7 bin 234 hastanın iyileştiği açıklandı. Ukrayna'da karantina uygulaması 22 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

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