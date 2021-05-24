Magazin Maskesiz görüntülenen Gonca Vuslateri sinirlendi

Maskesiz görüntülenen Gonca Vuslateri sinirlendi

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Maskesiz görüntülenen Gonca Vuslateri sinirlendi

Koronavirüse yakalandıktan sonra bacağına kaynar su dökülen Gonca Vuslateri üç hafta süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Cihangirde maskesiz görüntülenen oyuncu objektifleri fark edince evine döndü. Hakan KIRARSLAN / POSTA

24 Mayıs 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Gonca Vuslateri nisan ortasında koronavirüse yakalanmış, evde karantinadayken de sol bacağına kaynar su dökülmüştü. Üç operasyon geçirmiş, yaklaşık üç hafta hastanede yatmıştı. Daha yeni taburcu edilen oyuncu önceki gün Cihangir’deydi. Köpeklerini gezdiriyordu. Bir yandan da kafeden aldığı kahveyi yudumluyordu. Tabii bu arada yüzünde maskesi yoktu. Gonca Vuslateri fotoğraflarının çekilmesine sinirlendi.

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