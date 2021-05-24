Maskesiz görüntülenen Gonca Vuslateri sinirlendi
Koronavirüse yakalandıktan sonra bacağına kaynar su dökülen Gonca Vuslateri üç hafta süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Cihangirde maskesiz görüntülenen oyuncu objektifleri fark edince evine döndü. Hakan KIRARSLAN / POSTA
24 Mayıs 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Gonca Vuslateri nisan ortasında koronavirüse yakalanmış, evde karantinadayken de sol bacağına kaynar su dökülmüştü. Üç operasyon geçirmiş, yaklaşık üç hafta hastanede yatmıştı. Daha yeni taburcu edilen oyuncu önceki gün Cihangir’deydi. Köpeklerini gezdiriyordu. Bir yandan da kafeden aldığı kahveyi yudumluyordu. Tabii bu arada yüzünde maskesi yoktu. Gonca Vuslateri fotoğraflarının çekilmesine sinirlendi.