Maskesiz görüntülenen Gonca Vuslateri sinirlendi

Gonca Vuslateri nisan ortasında koronavirüse yakalanmış, evde karantinadayken de sol bacağına kaynar su dökülmüştü. Üç operasyon geçirmiş, yaklaşık üç hafta hastanede yatmıştı. Daha yeni taburcu edilen oyuncu önceki gün Cihangir’deydi. Köpeklerini gezdiriyordu. Bir yandan da kafeden aldığı kahveyi yudumluyordu. Tabii bu arada yüzünde maskesi yoktu. Gonca Vuslateri fotoğraflarının çekilmesine sinirlendi.