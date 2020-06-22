Türkiye'de yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında birçok ilde sokağa çıkarken maske takma zorunluğu uygulaması başladı. Valilik ve Sağlık Bakanlığı açıklamalarıyla, 51 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Vatandaşlar, 'Maske takma zorunluluğu hangi illerde var?', 'Maskesiz sokağa çıkmanın cezası kaç lira?',' İstanbul, Ankara İzmir'de sokağa maskesiz çıkmak yasak mı?' gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

Son dakika haberleri arasında sık sık gündeme gelen corona virüs tedbirlerinin arasında sosyal mesafe ve maske kullanımına büyük önem veriliyor. 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren normalleşme sürecine geçtik. Fakat bu önlemlerin tamamen ortadan kalkması anlamına gelmiyor. Kendi sağlığımız ve diğer insanların sağlığı için sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat etmeliyiz. Bu önemli tedbirler için İçişleri Bakanlığı tarafından son dakika haberi geldi ve alınan karar bugün başladı. Artık maskesiz sokağa çıkmak yasak. Maskesiz sokağa çıkan her kişiye ceza kesilecek.

Maskesiz gezmenin cezası ne kadar?

22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

Bugün itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası kesilecek.

Maskenin, 51 ilde hayatın tüm alanlarında, 30 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

Maske takmanın zorunlu olduğu iller...

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.







