Türkiye Maskesiz sokağa çıktı, kimliğini polise bırakıp kaçtı

Maskesiz sokağa çıktı, kimliğini polise bırakıp kaçtı

Türkiye

Maskesiz sokağa çıktı, kimliğini polise bırakıp kaçtı

Bursa'da corona virüs tedbirleri kapsamında sokakta maskesiz bulunmak yasaklanmıştı. Yasaktan haberi olmadığını belirten bir kişi cezai işlem uygulandığı sırada, kimliğini polise bırakıp kaçtı.

17 Haziran 2020, Çarşamba 17:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bursa'da corona virüs vakalarının son günlerde artış göstermesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Kestel ve Gürsu ilçelerinde maske takma zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda İnegöl ilçesinde polis ekiplerince uygulama yapıldı. Uygulama sırasında maske takmayan kişilere ceza yazıldı. Atatürk Bulvarı'nda ekipler, maske kullanmayan Numan D.'yi durdurdu. Maske takmayan Numan D.'ye de ceza yazıldı. "Maske takma zorunluluğundan haberim yok" diyen Numan D., kendisine ceza yazan polise kimliğini bırakıp, uzaklaştı. O anlar ise kameraya yansıdı.

DHA


İlgili Haberler
Sivas'ta corona virüs bağışıklık haritası çalışmaları başladı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Elif ve Deniz LGS kapısında
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Mercedes Benz GLB Türkiye'de
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Leyla Aydemir cinayetinde yeni gelişme: Kıyafetsiz olduğunu bilince ortaya çıktı