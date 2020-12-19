Masrafsız yılbaşı ağacı nasıl süslenir?

Kendin yap

Ağaç için kullanacağınız süsleri, isterseniz kendiniz hazırlayabilirsiniz. Kozalaklar, keçe, eski oyuncaklar, küçük çoraplar, kibrit çöpleri hatta cupcake kalıpları, biraz yaratıcılıkla enfes süslere dönüştürülebilir. Ağaca asacağınız külah benzeri süslemeleri, çocuklarınızı sevindirmek için küçük çikolatalarla doldurabilirsiniz.

Kırmızı ve yeşil

Plastik bir çam ağacını ya da saksıda canlı bir tanesini kullanabilirsiniz. Her mevsim yeşil olan çam ağacı, rengiyle yeni bir hayatı temsil ediyor. Çoğu kültürde kan rengiyle ilişkilendirilen kırmızı, ölümü simgeliyor. Yılbaşı süslemelerinde en çok kullanılan renklerin yeşil ve kırmızı olmasının sırrı burada gizli. Ölen eski yıl ve doğan yeni yıl...

Fark yaratın

İlle de bir çam ağacı süslemek gerekmiyor. Sukulentlerden, kuru dallardan hatta kitaplardan şahane yılbaşı ağaçları yapabilirsiniz. Yeni yıl ağacında kullandığınız süslemeleri sofrada kullanacaklarınızla bir bütünlük içinde düşünmelisiniz. Hatta yiyecekler bile yeni yıl ağacı gibi tasarlanabilir.

Işıklar önemli

Yeni yıl ağaçlarının olmazsa olmazı ışıklar... Ne kadar ışık, o kadar coşku. Sonra gelsin süslemeler. Çam ağacının üstünde en iyi duran süslemeler yuvarlak hatlı olanlar. Ama topların yanı sıra kuşlar, yıldızlar, yoncalar, kar taneleri de kullanılabilir. Hatta süslemelerin bir kısmını uygunsa tavandan sarkıtabilir, büyülü bir ortam oluşturabilirsiniz.

GÜZEL BİR KAMPANYA

İstanbul AĞAÇ A.Ş.’nin güzel bir kampanyası var. ‘Hem Yeni Yıl Ağacınız Hem İstanbul’da Dikili Bir Ağacınız Olsun!’ kampanyası. Önce bahçe marketlerden bir yeni yıl ağacı alıyorsunuz. Saksıda canlı bir çam. Süsleyip yeni yıla güzel bir başlangıç yapıyorsunuz. Sonra ağacı isterseniz İstanbul’daki ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere AĞAÇ A.Ş.’ye teslim ediyorsunuz. Ya da bahçenize dikiyorsunuz. Hem yeni yıl coşkusu hem İstanbul’un ağaçlandırmasına katkı... Daha ne olsun?