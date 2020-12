Mastercard ve İhtiyaç Haritası’ndan yerel ekonomiye destek

Mastercard’ın kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik yaklaşımı nedir?





Mastercard; Biz ödeme teknolojileri sunan bir kurum olarak, her geçen gün daha da dijitalleşen dünyada bireyleri, finansal kuruluşları, işletmeleri, kamu kurumlarını birbirine bağlıyoruz. Bir teknoloji şirketi olarak 7 / 24 ödemelerin daha kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak yenilikçi hizmetleri sunuyoruz.





Bütün bunları yaparken aslında birçok noktada sosyoekonomik dönüşüme de katkıda bulunuyoruz. Toplumun tüm bireylerinin finansal sisteme dahil edilmesine, hükümetlerin sosyal yardım ödemelerini dijital olarak dağıtmasına ve bireylerin bu ödemelere dijital olarak erişmesine imkân sağlayacak çözüm ve danışmanlıklar sunuyoruz. Büyük küçük tüm işletmelerin hem e-ticaretle tanışmasında hem de e-ihracata girmesinde rol oynayacak projeler geliştiriyoruz. Özetle, finansal erişimi herkese açık hale getiriyoruz. “İyilik yaparak başarmak” felsefemize dayanarak dünyanın farklı yerlerinde işyerlerinin desteklenmesi, finansal katılımın artırılması, çevreden aldığımızın çevreye geri verilmesi ve uzun vadede güçlü bir iş modeli oluşturulmasına yardım etmek için çalışıyoruz. Amacımız sadece sosyal ve ekonomik kaygıların giderilmesini iş hedeflerimize eklemek değil, aynı zamanda tüketicilere de bu yolda destek verebilecekleri alanlar açmak. Tüm paydaşlarımızın başarısına katkıda bulunacak uzun vadeli yapılar inşaa ediyoruz. Diğer taraftan hızlı faydalar sunacak sürdürülebilir sosyal etki yaratan projeler de bizim için bir o kadar değerli.





2020 yılının başında hayatımıza giren ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19, insanların yaşam tarzından, şirketlerin iş yapış biçimine kadar her şeyi yeniden şekillendirdi. Toplumun dayanışma sorumluluğunu paylaşmayı görev edinen vizyonuyla Mastercard, globalde kapsayıcı büyüme çalışmalarına kaynak aktarmak amacıyla 2013 yılında kurulan Mastercard Kapsayıcı Büyüme Merkezi (The Mastercard Center for Inclusive Growth)’ni hayata geçirdi. 2018’den beri de bu merkez üzerinden ani ihtiyaçları yanıtlamak üzere bir Mastercard Etki Fonu (Mastercard Impact Fund) yarattı. Bu pandemi sürecinde de yalnızca ödeme sistemlerinin güvenilir kalmasını sağlamayı hedeflemedi. Aynı zamanda toplumsal finansal erişimi sürdürülebilir kılmak ve ekonomik büyümenin kapsayıcı olmasını sağlamak için teknolojisini kullanarak bireylerin ve işletmelerin bu zorlu zamanlardan kurtulmasına yardımcı olmaya odaklandı.









İhtiyaç Haritası’nın kuruluş amacı ve çalışma sistemi nedir? Kaç kişiye ulaşıyor?





İhtiyaç Haritası; İhtiyaç Haritası, Türkiye'de kurulan ve resmi olarak tüm illerde ihtiyaç sahipleri ile destek olmak isteyen kişi ve kurumların buluşmasını sağlayan bir dayanışma platformudur. Online imece kültürünü yaygınlaştırarak kişi ve kurumları bir araya getiriyoruz. Bunu da bölge, şehir veya mahalle ölçeğinde topluluklar oluşturarak ve bu toplulukları harekete geçirerek yapıyoruz. Bireylerin, aynı yardımlar aracılığıyla toplumsal sosyal dengesizliklerle mücadele etmelerine destek olmak için ortaya çıkmış ve hizmet veren gönüllü bir oluşum diyebiliriz.





2015 yılından bugüne İhtiyaç Haritası platformunu 100 bine yakın üye, 350’den fazla STÖ, 70’den fazla özel sektör kuruluşu, yüzlerce kamu kuruluşu temsilcisi kullanıyor. Platform aracılığıyla 2.2 milyondan fazla malzeme ihtiyacı karşılanırken yaklaşık 103.7 milyon liraya eş değer bir paylaşım ekonomisi yaratılarak sosyal etkisi yüksek bir fark yaratıldı. Bunun dışında destekçi profiline baktığımızda, kurumsal ve bireysel destekçilerimizin %60’ından fazlası birden fazla kere destek oluyor. Ayrıca 48 üniversitede İhtiyaç Haritası toplulukları ve temsilcilikleri bulunmaktadır.





“Elele Destek Hareketi”nin amacı nedir?





Mastercard; Mastercard ve İhtiyaç Haritası’nı bir araya getiren bu projeyle; Covid-19 nedeniyle kırılgan bir dönem geçiren kişi ve işletmelere 'El Ele Destek Hareketi’ platformuyla “can suyu” olmayı amaçladık. COVID-19’dan olumsuz etkilenenlerin gıda ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin, İhtiyaç Haritası tarafından kurulan “El Ele Destek Hareketi” platform aracılığıyla yerel işletmelerden karşılanması esasına dayanıyor. Yerel esnafın dijitalleşmesi ve e-ticaretin gelişmesine de hizmet edecek projenin altyapı çalışmalarını tamamladık ve sosyal pazar yerini açtık.

İhtiyaç Haritası bu Sosyal Pazar Yeri’ni hangi amaçla hayata geçiriyor, hedefleri nelerdir?





İhtiyaç Haritası; “El Ele Destek Hareketi” projesi ile daha önce yapılan çalışmalarımızdan farklı olarak ihtiyaç sahibi ailelerin Covid-19 döneminde ortaya çıkan gıda ve hijyen gibi temel ihtiyaç malzemelerinin Sosyal Pazaryeri sosyalpazaryeri.ihtiyacharitasi.org aracılığıyla yerel üreticiler, işletmeler ve esnaflar tarafından karşılanarak, pandemi sürecinden etkilenen hem ihtiyaç sahiplerine hem de yerel ekonomiye destek olunması amaçlandı. Bu proje kapsamında diğer yaptığımız iş birliklerinden bağımsız ve farklı olarak ilerlediğimiz bir proje olarak bahsedebiliriz. Öncelikle Sosyal Pazaryeri modülü geliştirildi ve saha çalışmalarıyla datalar oluşturuldu. Yeni bir iş modeliyle tanışan esnafımıza dijital eğitim modülleri ile uygulamalar yapıldı. Mastercard ile birlikte ekosistemi olan bir proje hayata geçirmiş olduk. Hedefimiz Mastercard ile birlikte 20 ilde başladığımız bu projenin 81 il de yaygınlaşması ve sürdürülebilir bir ekonomi yaratmak.





Mastercard projeye başlangıç olarak ne kadarlık hibe desteği veriyor?





Mastercard; Mastercard Kapsayıcı Büyüme Merkezi’nin hedefi dünya üzerindeki finansal erişim ve bilgi eşitsizliğini azaltarak, adil, sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi ve finansal dahiliyeti desteklemek. Bu bağımsız kurum, dünyanın birçok ülkesinde benzer ilkelerle hareket eden programları destekliyor. Bu merkezin yönettiği Impact Fund yani etki fonu ilk kez 1.5 milyon TL tutarında hibe fonuyla Türkiye’den bir sosyal kooperatifi desteklemiş oldu.





Bu proje ile yerel ekonomiye nasıl bir destek sağlamayı hedefliyorsunuz?





Mastercard; Proje, kalkınmanın sadece bölgesel ya da kentsel ekonomik kaynaklara bağlı olmadan, yerel esnaf ve küçük işletmelerin de aktif katkısıyla gerçekleşebileceğini göstermesi açısından da önem taşıyor. Ekonomik olarak zor durumda olan bireylerin ihtiyaçlarını yerel ekonominin paydaşlarıyla karşılayarak sürdürülebilir bir ekonomi yaratmayı hedefliyoruz.





Proje nasıl çalışacak, kaç ilde, kaç kişiye ulaşmayı hedefliyorsunuz?





Mastercard; “El Ele Destek Hareketi” projesinin yer alacağı şehirleri özellikle Covid-19 pandemi sürecinde etkilenen hem esnaflar ve yerel işletmeler hem de ihtiyaç sahiplerinin yoğun olduğu şehirler olmasına dikkat ettik. İlk 10 şehrimiz İstanbul, Ankara, Denizli, Mersin, Adana, Elazığ, Samsun, Bursa, İzmir, Eskişehir. İlk fazdaki şehirlerimizle Türkiye nüfusunun % 45’ine yakın bir kısmına erişim imkanı sunuyoruz. İkinci fazda da yine pandemi ihtiyacı en yüksek illeri değerlendireceğiz. Yaklaşık 7000 adet gıda ve hijyen paketi ile 300 esnafın yer almasını planladığımız projenin 20 ilden sonraki hedefi de 81 ile bu uygulamayı yaygınlaştırmak olacak. Aslında yaptığımız teknoloji yatırımıyla geliştirilen sosyal pazar yeri modülü bu desteğin artmasını ve daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak. “El Ele Destek Hareketi”ni sürdürülebilir kılan nokta da bu diyebiliriz.





Destek verilecek işletmeler nasıl belirlenecek?





İhtiyaç Haritası; İhtiyaç Haritası’nın kuruluş amaçlarından bir tanesi de kaynakların etkin dağıtımı, dolayısıyla platformda önceliklerimizden biri doğru ihtiyaç sahibine, doğru miktarda desteğin ulaşması. Bunun için de saha araştırması, tespit ve doğrulamalar oldukça önem arz ediyor.





Projenin planlamasına koyduğumuz üzere öncelikle saha ziyaretlerimizi yaptık. Özellikle illerimizin Ticaret Odaları ile görüşüp yönlendirmeler aldık. Bu projede gönüllü olarak dahil olmak isteyecek esnaflarımızı tespit ederek projeye dahil ettik. İhtiyaç Haritası üzerinde hem doğrulanan girişler hem de yürütülen projelerde yerel yönetimlerle olan temaslar sayesinde hali hazırda 81 ilde bulunan ihtiyaç sahipleri datamız mevcut bulunuyor. Esnafları belirlerken de hem bu ihtiyaç sahiplerinin yoğun bulunduğu yerlerde mahalle ölçeğine kadar indik hem de küçük ölçekli işletmeler olmasına özen gösterdik. Yine aynı özenle her il bazında analizler yaparak bir doğru datanın elde edilmesiyle katılmak isteyen esnaf ve ihtiyaç sahipleri belirlenecek.

Proje kapsamında işletmelere dijital eğitim gibi farklı imkanlar da sunulacak mı?





İhtiyaç Haritası; Yerel ekonomiye katkı sağlanması hedeflenen “El Ele Destek Hareketi” platformu yerel esnafların dijitalleşmesi ve e-ticaretin gelişmesine de hizmet edecek. Böylelikle yerel işletmeler için yeni bir iş modeliyle tanıştılar.





Mastercard ile birlikte ekosistemi olan bu proje kapsamında sosyal pazaryeri modülü geliştirildi. Bu modüle adaptasyon sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına 20 il özelinde saha faaliyetlerinin yanı sıra yerel işletmelerin adaptasyonu için dijital eğitim verildi. Aslında bugüne kadar yaptığımız iş birlikleri olarak baktığımızda farklı bir modül ile ilerlediğimizi söyleyebiliriz.





Projeye katılmak isteyen ya da katkıda bulunmak isteyenler nereye başvurabilirler?





İhtiyaç Haritası; Mastercard’ın hibe desteğini doğru kaynaklara, hızlı ve etkin bir şekilde aktarmak, toparlanma çalışmalarında yerel işletmelere destek olmak gayesiyle, gerçek ihtiyaç sahipleri ve destekçilerini “El Ele Destek Hareketi” sosyal pazar yeri platformda buluşturduk. “El Ele Destek Hareketi” projesinin ikinci 10 ili için tekrar saha ziyaretlerimizi yapacağız. Proje dahil olmak isteyen esnaf ve ihtiyaç sahiplerimiz sosyalpazaryeri.ihtiyacharitasi.org üzerinde açacağımız kayıt formu vasıtasıyla başvuru yaparak ilgili doğrulama işlemlerini tamamlayarak ilerleyebilirler.





Ayrıca bireysel destekte bulunmak isteyenler de sosyalpazaryeri.ihtiyacharitasi.org üzerinden projeye katkı sağlayabilir.





