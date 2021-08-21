MasterChef 20 Ağustos’ta kim kazandı? MasterChef’te dün akşam ana kadroya kim girdi? İşte 2021 MasterChef yarışmacıları belli oldu!
MasterChef’te ana kadro heyecanı 20 Ağustos akşamı kazanan isimle devam etti. Günlerdir ana kadroya girebilmek için ter döken yarışmacılar, dün akşam yine kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Gecenin sonunda ise kazanan isimle birlikte, 2021 MasterChef ana kadroya katılan yarışmacı belli oldu!
21 Ağustos 2021, Cumartesi 09:51 Son Güncelleme:
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TV8’in sevilen yarışması MasterChef’te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ön elemeden geçen yarışmacılar 16 kişiden oluşan ana kadroya girebilmek için günlerdir mücadele ediyordu. Peki, MasterChef 20 Ağustos’ta kim kazandı? MasterChef’te dün akşam ana kadroya kim girdi? İşte, 2021 MasterChef yarışmacıları…
MASTERCHEF 20 AĞUSTOS’TA KİM KAZANDI?
20 Ağustos Cuma akşamı MasterChef’te yine heyecan ve rekabet dolu bir akşam yaşandı. İlk turun ardından Melis, Atakan, Emre, Mustafa, Nejdet, Yiğit ve Rabia ikinci tura katılma hakkı kazandı.
Yaratıcılık bölümünde hem en lezzetli hem de en yaratıcı tabağı çıkararak kazanan isim Emre oldu.
MASTERCHEF’TE DÜN AKŞAM ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef’te dün akşam ana kadroya giren isim Emre oldu.
MASTERCHEF 2021 ANA KADRO YARIŞMACILARI KİMLER?
MasterChef’te ana kadro heyecanı devam ediyor. Günlerdir devam eden yarışmaların ardından 15 kişi ana kadroya katılmaya hak kazanırken, yarışmanın 16. ve son ana kadro yarışmacısı için ise yarış hala devam ediyor. 16 kişinin tamamlanmasıyla yarışmacılar iki gruba ayrılarak bundan sonra grup olarak yarışmaya devam edecekler. İşte 2021 MasterChef Türkiye yarışmacıları…
- Emre
- Safanur
- Mert
- Tahsin
- Eren
- Hasan
- Görkem
- Burcu
- Hamza
- Şükrü
- Tunahan Ak
- İbrahim Cingözler
- Dilara Başaran
- Milhan Erdem
- Fatma Polat