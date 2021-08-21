TV8’in sevilen yarışması MasterChef’te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ön elemeden geçen yarışmacılar 16 kişiden oluşan ana kadroya girebilmek için günlerdir mücadele ediyordu. Peki, MasterChef 20 Ağustos’ta kim kazandı? MasterChef’te dün akşam ana kadroya kim girdi? İşte, 2021 MasterChef yarışmacıları…

MASTERCHEF 20 AĞUSTOS’TA KİM KAZANDI?

20 Ağustos Cuma akşamı MasterChef’te yine heyecan ve rekabet dolu bir akşam yaşandı. İlk turun ardından Melis, Atakan, Emre, Mustafa, Nejdet, Yiğit ve Rabia ikinci tura katılma hakkı kazandı.

Yaratıcılık bölümünde hem en lezzetli hem de en yaratıcı tabağı çıkararak kazanan isim Emre oldu.

MASTERCHEF’TE DÜN AKŞAM ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef’te dün akşam ana kadroya giren isim Emre oldu.

MASTERCHEF 2021 ANA KADRO YARIŞMACILARI KİMLER?

MasterChef’te ana kadro heyecanı devam ediyor. Günlerdir devam eden yarışmaların ardından 15 kişi ana kadroya katılmaya hak kazanırken, yarışmanın 16. ve son ana kadro yarışmacısı için ise yarış hala devam ediyor. 16 kişinin tamamlanmasıyla yarışmacılar iki gruba ayrılarak bundan sonra grup olarak yarışmaya devam edecekler. İşte 2021 MasterChef Türkiye yarışmacıları…