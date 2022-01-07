Magazin MasterChef 2021 finali ne zaman? Birinci ne kadar ödül alacak? İşte MasterChef finalistleri

MasterChef 2021 finali ne zaman? Birinci ne kadar ödül alacak? İşte MasterChef finalistleri

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MasterChef 2021 finali ne zaman? Birinci ne kadar ödül alacak? İşte MasterChef finalistleri

MasterChef 2021 finali için geri sayım başladı. Haftalardır devam eden zorlu mücadelenin ardından 4 isim finalist olarak yarışmaya adını yazdırdı. Peki, MasterChef 2021 finali ne zaman? Birinci ne kadar ödül alacak? İşte MasterChef finalistleri ve yarışma hakkında merak edilen diğer detaylar…

07 Ocak 2022, Cuma 18:12 Son Güncelleme:
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MasterChef 2021 Somer, Danilo ve Mehmet Şef’in sunumuyla haftalardır devam ediyordu. Önce ön elemeler ve ana kadroya katılma çabası gösteren yarışmacılar elenmeden finale kadar kalabilmek için ter döktü. MasterChef 2021’in sonlarında gelindiğinde ise geriye sadece 4 yarışmacı kaldı. Kısa süre içerisinde gerçekleşecek finalin ardından da bu dört yarışmacıdan biri birinci olarak büyük ödülün sahibi olacak…

MASTERCHEF 2021 FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef 2021 final tarihi ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Yarışmacılar artık final için heyecanlanırken, sürenin de daraldığı biliniyor. Diğer yandan Survivor 2022 15 Ocak tarihi itibariyle başlayacak bu nedenle de MasterChef 2021’in bu tarihten önce son bulması bekleniyor.

BİRİNCİ NE KADAR ÖDÜL ALACAK?

MasterChef 2021 birincisinin en kadar ödül alacağı da henüz bilinmiyor. Bununla birlikte 2019 yılında yarışmanın birincisine 500 bin TL para ödülü verilirken geçtiğimiz yıl birincinin ödülü lüks bir araba olmuştu.

MASTERCHEF 2021 FİNALİSTLERİ KİMLER?

Haftalar süren mücadelenin ardından Hasan, Tahsin Eren ve Sergen finalist olmayı başardı.

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