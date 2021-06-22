Birbirinden lezzetli yemeklerin yanı sıra rekabet ve stratejinin de bol olduğu yarışma Masterchef Türkiye 2021’in başlayacağı tarih, programın takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Diğer yandan Masterchef Türkiye 2021’in yayınlanan ilk fragmanında birbirinden eğlenceli yarışmacıların da olduğu görülüyor.

MASTERCHEF 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl dördüncü sezonu ile ekranlara gelecek olan Masterchef Türkiye 2021 Survivor’un final yapmasının ardından 26 Haziran Cumartesi akşamı TV 8 ekranlarında olacak.

MASTERCHEF 2021 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Mastechef Türkiye 2021’in yarışmacılarının kimler olduğu hakkında henüz bir bilgi bulunmazken, yarışmanın yayınlanan ilk tanıtımında, birbirinden farklı yarışmacıların olduğu da göze çarpıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021’İN JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Masterchef’in yayınlandığı ilk yıl olan 2018’de Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu jüri koltuğunda oturmuştu.

Sonraki sezon Hazer Amani’nin yarışmadan ayrılmasının ardından yeri Danilo Zanna jüri üyesi olarak geldi. Bu sezon da Mehmet, Somer ve Danilo şefler, eğlenceli yorumlarının yanı sıra yarışmacılara puan verecek.