TV8 ekranlarının eğlenceli yarışması MasterChef 2021, 14 Ocak Cuma akşamı yayınlanan final bölümüyle sona erdi. Heyecan içinde geçen yarışmada Hasan ve Eren bu sefer şampiyonluk için yarıştı. Perşembe akşamı oynanan final bölümünde Eren 65 puan alarak büyük finale avantajlı girmişti. 59 puana sahip Hasan ise bu farkı kapatmak için tüm gücünü ortaya koydu. İşte, MasterChef 2021 şampiyonu…

MASTERCHEF ÖN FİNAL TURUNDA NELER OLDU?

MasterChef 2021’de 13 Ocak Perşembe akşamı bir ön final tutu yapıldı. Eren ve Hasan 3’er farklı yemek hazırlayarak büyük finale avantajlı gitmek için yarıştı.

Bu turda ilk olarak Eren ve Hasan’da yarışmada ilk yaptıkları yemeği yeniden yapmaları istend. İkinci etapta ise Mehmet, Danilo ve Somer şefler yarışmacılardan sadece 4 ana ürünü olan bir tabak çıkarmaları istedi. Ön final turunun üçüncü etabında Hasan ve Eren kendilerinin hayatlarını değiştiren önemli bir yemek yaptılar.

Yemeklerin değerlendirilmesinin ardından, gecenin sonunda Eren 65 puan elde ederken, Hasan rakibinden 6 puan geride kalarak ön final turunu 59 puanla tamamladı.

BÜYÜK FİNALDE NELER OLDU?

MasterChef 2021’in 14 Ocak Cuma akşamı gerçekleşen büyük finalinde ise Eren ve Hasan, ilk etapta, Türk mutfağı üzerine başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan menü, ikinci etapta uluslararası mutfak için başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan menü hazırladılar. Son olarak da canlı yayında kendi imza yemeklerini şeflerin beğenisine sundular.

MASTERCHEF 2021 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin’in hazırladıkları yemekleri değerlendirdiler. Ön final turunda alınan puanların da eklenmesiyle Eren 134 puana ılaşarak MasterChef 2021’in şampiyonu oldu.

Eren kupasını alırken, “Verdiğim sözü tuttum. Burada bu akşam sembolik olarak kupayı ben alıyorum ama iki tane kazanan var. Hasan'da en az benim kadar şampiyondur.' İfadelerini kullandı. Eren'in bu sözleri büyük alkış alırken, şeflerde aynı görüşte olduklarını belirttiler.

MASTERCHEF 2021 ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE?

MasterChef 2021’in şampiyonluk ödülü geçtiğimiz yılki gibi son model bir araba olarak açıklandı…







