Magazin MasterChef 2021’de kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları kimler? MasterChef’de kimler takım kaptanı oldu?
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • MasterChef 2021’de kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları kimler? MasterChef’de kimler takım kaptanı oldu?

MasterChef 2021’de kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları kimler? MasterChef’de kimler takım kaptanı oldu?

Magazin

MasterChef 2021’de kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları kimler? MasterChef’de kimler takım kaptanı oldu?

MasterChef 2021’de ana kadronun belli olmasının ardından yarışmacılar kırmızı takım ve mavi takım olmak üzere iki gruba ayrıldı. Takımında en başarılı görülen isimler ise takım kaptanı olmaya hak kazandı. Peki, MasterChef 2021’de kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları kimler? MasterChef’de kimler takım kaptanı oldu? İşte ayrıntılar…

25 Ağustos 2021, Çarşamba 14:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MasterChef 2021’de haftalardır devam eden ön eleme ve ana kadro yarışmalarının ardından takımlar belli oldu. Yarışmacılar bu sefer de takım kaptanı olma heyecanı yaşadı. Rekabet ve hırsın yüksek dozda yaşandığı gecenin ardından mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları ile takım kaptanları da belli oldu…

MASTERCHEF 2021’DE KIRMIZI TAKIM VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

  • Burcu
  • Hasan
  • Hamza
  • Görkem
  • Tahsin
  • Safanur
  • Fatma
  • Tunahan

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

  • Eren
  • Şükrü
  • Emre
  • Mert
  • İbrahim
  • Dilara
  • Sergen
  • Milhan

MASTERCHEF’DE KİMLER TAKIM KAPTANI OLDU?

MasterChef Türkiye 2021’de Kırmızı takımın kaptanı Eren olurken, mavi takımın kaptanı ise Burcu oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI EREN KİMDİR?

Eren Kaşıkçı 1989 Kırıkkale doğumludur ve aslen Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada’dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıdır.

19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamamıştı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştır.

Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, İmroz kuzusu yemeğiyle jüriden tam not almıştı.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI BURCU KİMDİR?

Burcu Önal, 1986 yılında İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Önal, ilk yemeğini 13 yaşındayken yaptı. 14 yıl Asya’da yaşayan yarışmacı, Asya yemekleri ve mantı konusunda uzman olduğunu ifade ediyor.

Çocukluğundan bu yana mutfakta olan Burcu Önal, uzun süre Japon yemekleri ile alakalı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında çalıştı ve gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı. İbrahim Önal ile evli olan Burcu Önal, Kısa zaman önce de İstanbul Tarlabaşı’nda Sini Ethnic isimli Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoran açtı.


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
25 Ağustos 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Aşk acısı ve kıskançlık
Mehmet Coşkundeniz
Suna Akyıldız
Beste haklı
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
23 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Laf değil, iş üretme zamanı
Öner Döşer
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Evinizdeki negatif enerjiyi halının altına süpüremezsiniz!
Funda Duru
Şirin Sever
Aşı karşıtlarını memnun etmek ne zormuş yahu!
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Hadise'ye mi taş attılar?
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Ertesi gün hapı bir doğum kontrol yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tuvana Türkay sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği...