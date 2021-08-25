MasterChef 2021’de haftalardır devam eden ön eleme ve ana kadro yarışmalarının ardından takımlar belli oldu. Yarışmacılar bu sefer de takım kaptanı olma heyecanı yaşadı. Rekabet ve hırsın yüksek dozda yaşandığı gecenin ardından mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları ile takım kaptanları da belli oldu…

MASTERCHEF 2021’DE KIRMIZI TAKIM VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Burcu

Hasan

Hamza

Görkem

Tahsin

Safanur

Fatma

Tunahan

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Eren

Şükrü

Emre

Mert

İbrahim

Dilara

Sergen

Milhan

MASTERCHEF’DE KİMLER TAKIM KAPTANI OLDU?

MasterChef Türkiye 2021’de Kırmızı takımın kaptanı Eren olurken, mavi takımın kaptanı ise Burcu oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI EREN KİMDİR?

Eren Kaşıkçı 1989 Kırıkkale doğumludur ve aslen Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada’dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıdır.

19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamamıştı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştır.

Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, İmroz kuzusu yemeğiyle jüriden tam not almıştı.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI BURCU KİMDİR?

Burcu Önal, 1986 yılında İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Önal, ilk yemeğini 13 yaşındayken yaptı. 14 yıl Asya’da yaşayan yarışmacı, Asya yemekleri ve mantı konusunda uzman olduğunu ifade ediyor.

Çocukluğundan bu yana mutfakta olan Burcu Önal, uzun süre Japon yemekleri ile alakalı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında çalıştı ve gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı. İbrahim Önal ile evli olan Burcu Önal, Kısa zaman önce de İstanbul Tarlabaşı’nda Sini Ethnic isimli Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoran açtı.



