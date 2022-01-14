TV8’de yayınlanacak MasterChef Türkiye’nin finali, bu akşam saat 20:00’de başlayacak. Akşam saatlerinde birincinin belli olacağı MasterChef Türkiye’de şampiyonluk ödülü de merakla bekleniyor. Peki MasterChef büyük ödülü ne olacak? Şampiyona ne verilecek? İşte detaylar…

MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE OLACAK?

MasterChef Türkiye 2021’in şampiyonuna verilecek ödül henüz belli olmadı. Ancak MasterChef’in üçüncü sezonunda şampiyona 500 bin TL ödül verileceği bildirilmişti. 2020’de yapılan MasterChef Türkiye birincisine şampiyonluk kupasının dışında lüks bir otomobil hediye edilmişti.

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL SAAT KAÇTA?

MasterChef Türkiye finali 14 Ocak 2022 Cuma günü (Bugün) 20:00’de TV8’de başlayacak.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU NASIL BELİRLENİYOR?

İlk final akşamında şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, yarışmacılardan üç yemek yapmalarını istedi. İlki yarışmaya ilk katıldıkları tabak, 2’ncisi yaratıcılık, 3’üncüsü ise hayatlarında önemli bir yeri olan yemekler olarak açıklandı.

İki gün peş peşe yapılan oyunlarla 2021 MasterChef şampiyonu belirleniyor. Şampiyon da bugün canlı yayında yapılan oyunların ardından belli olacak. Perşembe günü Eren ve Hasan, 3 farklı yemek hazırladı.

Yemekler için verilen zamanın bitiminde 3 şef, yarışmacılara 10 üzerinden puan verdi.

MasterChef'e katılırken yaptıkları ilk yemekte 24 puanla Eren öne geçerken, Hasan da 20 puanla 2’nci oyuna geçti. Yarışmacılar 2’nci etapta yaratıcılıkta yarıştı ve Eren yine birinciliği kimseye kaptırmadı.

Son tabak olan tatlı ile beraber Eren 65, Hasan da 59 puan topladı. Bu puanlarla finalin ilk turunda kazanan isim Eren oldu.

Sezonun şampiyonu da bugün yapılacak yemeklerle canlı yayında belirlenecek. Yarışmacılar, Türk mutfağı yaratıcı menü kapsamında üç yemek yapacak.