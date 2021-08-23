MasterChef 22 Ağustos kim kazandı? MasterChef’te 16. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef ana kadro yarışmacıları
MasterChef Türkiye’nin 22 Ağustos akşamı yayınlanan bölümü belki de bu sezondaki en büyük heyecana sahne oldu. MasterChef’te 16. yarışmacı olarak ana kadroya katılmayı isteyen yarışmacılar bu son şansı elde edebilmek için kıyasıya bir rekabet içine girdi. Peki, MasterChef 22 Ağustos kim kazandı? MasterChef’de 16. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef ana kadro yarışmacıları…
23 Ağustos 2021, Pazartesi 09:58 Son Güncelleme:
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22 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanan MasterChef 44. bölümde, yarışmacılar 16. Yarışmacı olarak ana kadroya girmek ve üzerinde isminin yazılı olduğu önlüğü giyebilmek için tüm hünerlerini sergiledi. İlk turda en beğenilen yemeği hazırlayan yarışmacılar, ikinci turda ise yaratıcılıkları ile jüri üyelerini etkilemeye çalıştı. Gecenin sonunda ise MasterChef’de 16. Yarışmacı olma hakkını elde etti…
MASTERCHEF 22 AĞUSTOS KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 2021, 22 Ağustos Pazar akşamı nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Ana kadroya katılan 16. Ve son yarışmacı olabilmek için ter döken yarışmacılar ilk turda dalyan köfte yaptılar. Verilen sürenin sonunda ise yemeği en çok beğenilen Araz, Yiğit, Merve, Azize, Pelin, Sergen ve Samet yaratıcılık oyununa katılmaya hak kazandı.
MASTERCHEF’DE 16. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef’te 16. Yarışmacının belli olacağı yaratıcılık oyununda ise yarışmacılara ana ürün olarak kavun verildi. Bu oyunun sonunda ise jüri tarafından tabağı en çok beğenilen isim olan Sergen, MasterChef Türkiye’nin bu sezonki 16. yarışmacısı oldu.
İŞTE MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI
16-Sergen
15-Emre Büber
14-Safanur Bol
13-Mert Yılmaz
12-Eren Kaşıkçı
11-Tahsin Küçük
10-Hasan Biltekin
9-Görkem Demiral
8-Burcu Önal
7-Hamza Mercimek
6-Şükrü Özsarı
5-Tunahan Ak
4-İbrahim Cingözler
3-Dilara Başaran
2-Milhan Erdem
1-Fatma Polat