22 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanan MasterChef 44. bölümde, yarışmacılar 16. Yarışmacı olarak ana kadroya girmek ve üzerinde isminin yazılı olduğu önlüğü giyebilmek için tüm hünerlerini sergiledi. İlk turda en beğenilen yemeği hazırlayan yarışmacılar, ikinci turda ise yaratıcılıkları ile jüri üyelerini etkilemeye çalıştı. Gecenin sonunda ise MasterChef’de 16. Yarışmacı olma hakkını elde etti…

MASTERCHEF 22 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2021, 22 Ağustos Pazar akşamı nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Ana kadroya katılan 16. Ve son yarışmacı olabilmek için ter döken yarışmacılar ilk turda dalyan köfte yaptılar. Verilen sürenin sonunda ise yemeği en çok beğenilen Araz, Yiğit, Merve, Azize, Pelin, Sergen ve Samet yaratıcılık oyununa katılmaya hak kazandı.

MASTERCHEF’DE 16. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef’te 16. Yarışmacının belli olacağı yaratıcılık oyununda ise yarışmacılara ana ürün olarak kavun verildi. Bu oyunun sonunda ise jüri tarafından tabağı en çok beğenilen isim olan Sergen, MasterChef Türkiye’nin bu sezonki 16. yarışmacısı oldu.

İŞTE MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

16-Sergen

15-Emre Büber

14-Safanur Bol

13-Mert Yılmaz

12-Eren Kaşıkçı

11-Tahsin Küçük

10-Hasan Biltekin

9-Görkem Demiral

8-Burcu Önal

7-Hamza Mercimek

6-Şükrü Özsarı

5-Tunahan Ak

4-İbrahim Cingözler

3-Dilara Başaran

2-Milhan Erdem

1-Fatma Polat



