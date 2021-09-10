TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2021’de 9 Eylül akşamı mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık için yarıştı. Gecenin sonunda bir takım dokunulmazlığı kazanırken, bir takımdan iki isim de eleme potasına girdi. İşte 9 Eylül MasterChef 62. bölümde yaşananlar…

MASTERCHEF 9 EYLÜL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChet’te 9 Eylül Perşembe akşamı haftanın kinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşti.

Somer, Danilo ve Mehmet şefler, dokunulmazlık oyunu için yarışmacılardan Parmigiana, Dana Carpaccio, Gnocchi, Cannelloni, Zeppole, Orata All'acqua Pazza ve Osso Buca’dan oluşan 7 yemeklik İtalyan mutfağı menüsünü yapmalarını istedi.

Verilen sürenin sona ermesinin ardından yapılan tadımlardan sonra, mavi takımın hazırladığı menü daha çok beğenildi ve haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan takım mavi takım oldu.

Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık mücadelesi için yeniden ocak başına geçti.

KIRMIZI TAKIMDA BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kırmızı takımdaki yarışmacılar, takım dokunulmazlığını kaybetmelerinin ardından bu sefer de bireysel dokunulmazlığı kazanabilmek için ter döktü. Verilen sürenin ardından tabağı en çok beğenilen isim Emre oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF 9 EYLÜL ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef’te 9 Eylül akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayları da belli oldu.

İlk olarak bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre eleme adayı olarak Mert'in ismini verdi. MasterChef'te 3. eleme adayı Mert olurken, kırmızı takım içinde yapılan oylama sonunda da 4. eleme adayı Hamza oldu.