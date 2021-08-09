Magazin Masterchef ana kadroya giren 6. yarışmacı kim oldu (8 Ağustos)? Masterchef 2021 6. önlüğü giyen isim ve ana kadro yarışmacıları
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Masterchef ana kadroya giren 6. yarışmacı kim oldu (8 Ağustos)? Masterchef 2021 6. önlüğü giyen isim ve ana kadro yarışmacıları

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Masterchef ana kadroya giren 6. yarışmacı kim oldu (8 Ağustos)? Masterchef 2021 6. önlüğü giyen isim ve ana kadro yarışmacıları

Masterchef ana kadroya giren 6. yarışmacı, heyecan dolu gecenin ardından belli oldu. Diğer yandan yarışmanın ilk grubundaki5 yarışmacı belli olurken, şimdi gözler ikinci gruba dahil olacak isimlere çevrildi. 8 Ağustos Pazar gecesi gerçekleşen yeni seçmelerde ise bir isim Masterchef’te 6. önlüğü giymeye hak kazandı…

09 Ağustos 2021, Pazartesi 15:40 Son Güncelleme:
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması Mastechef’te ana kadroya katılmak için yarışmacıların mücadelesi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ilk grubun seçmeleri tamamlanmıştı, 8 Ağustos Pazar akşamı ise, ikinci grup için yarışmacılar ter döktü. Peki, Masterchef ana kadroya giren 6. yarışmacı kim oldu? İşte, Masterchef 2021 6. önlüğü giyen isim ve ana kadro yarışmacıları

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 6. YARIŞMACI KİM OLDU?

Masterchef Türkiye’de ilk grubun ardından ikinci grubun seçmelerine başlandı. 8 Ağustos Pazar akşamı 13 yarışmacıdan patlıcan kebabı yapılması istendi. Hem birbirleriyle hem de zamanla yarışan yarışmacılar, verilen süre içerisinde en iyi yemeği yapmak için çaba sarf etti.

Süre sonunda Mehmet, Danilo ve Somer Şef’in yaptığı değerlendirme sonunda Şükrü, Azize, Görkem, Hamza, Aras ve Ali’nin tabağı en çok beğenilenler arasına girdi.  

İkinci turun ardından ise Masterchef’ta ana kadroya katılmaya hak kazanan isim Şükrü oldu ve genç yarışmacı 6. önlüğü giydi.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 ANA KADRODAKİ İSİMLER

Masterchef Türkiye’ye katılan yarışmacılar ilk olarak ana kadroda yer alabilmek için mücadele ediyor. Ana kadro ise 5’er yarışmacının olduğu iki gruptan oluşuyor.

Yarışmacılar ilk olarak verilen sürede istenilen yemeği yaptıktan sonra tabağı en çok beğenilen yarışmacılar ikinci etaba geçiyor. Burada da en başarılı olan isim ana kadroya katılmaya hak kazanıyor.

Geçtiğimiz hafta ana kadrodaki ilk 5 isim belli olmuştu. 8 Ağustos akşamı yapılan yarışmanın ardından da 6 isim belli oldu. İşte Masrechef’te ana kadroya katılan ilk 6 isim:

  • Milhan Erdem
  • Fatma Polat
  • İbrahim Cingözler
  • Dilara Başaran
  • Tunahan Ak
  • Şükrü

 

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