MasterChef Mert Ateş Durukan, kendini tanıtırken çok küçük yaşlardan itibaren mutfakta olduğunu belirtmişti. Somer, Danilo ve Mehmet şeflerin beğenisini kazanan genç yarışmacı MasterChef Türkiye 2021’e yedeklerden dahil oldu. Bu olayın ardından da pek çok kişi, MasterChef Ateş kimdir? Mert Ateş Durukan kaç yaşında ve nereli? araştırması yapmaya başladı…

MASTERCHEF MERT ATEŞ DURUKAN, KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

MasterChef Mert Ateş Durukan, henüz 18 yaşında ve yarışmaya İzmir’den katılıyor. Aşçılık bölümü mezunu olan MasterChef Ateş, daha 9-10 yaşlarındayken annesi işten gelene kadar yemekleri hazırladığını ifade ediyor. Bununla birlikte, babası turizm sektöründe, annesi ise muhasebeci olan Ateş Durukan genç yarışmacı birçok yemeği anneannesinden öğrendiğini dile getirdi.

MasterChef Mert Ateş Durukan, ilk turda hazırladığı somon yemeği ile Somer, Danilo ve Mehmet şeflerin üçünden de evet oyu alarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı. İkinci turda ise Sibel ve İsmail’le eşleşen genç yarışmacı, istenilen beğendili kuzu incik yemeğini en iyi hazırlayan isim oldu ve bir üst tura çıkmayı başardı.

Yaratıcılık turunda ana ürün olarak vişnenin verildiği MasterChef'in 64. bölümünde Ateş Durukan hazırladığı tabakla rakiplerini geride bırakarak ana kadroya katılmaya hak kazanan isim oldu.