Magazin MasterChef Barbaros'tan şaşırtan açıklama!

MasterChef Barbaros'tan şaşırtan açıklama!

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MasterChef Barbaros'tan şaşırtan açıklama!

TV8'de ekranlara gelen 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasında 16 kişilik ana kadroda yer almayı garantileyen Barbaros Yoloğlu, eleme turunda mücadelesini eden yarışmacılara yardım etmesi hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

16 Ağustos 2020, Pazar 08:43 Son Güncelleme:
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Milliyet gazetesinden Sina Koloğlu'nun, 'Bana Güvenmeyin, Yanlış Yaparım" başlıklı yazısı şöyle:

MasterChef Türkiye’de Barbaros kardeşimiz gördüğümüz yemek konusunda çok iyi. Birinci olabilir. 'Burada benim de yaptığım yardımları herkes zannetmesin ki yardım ediyor. İstemediğim biri varsa, yanlış da yönlendirebilirim. Strateji gerektiren bir yer. Ona göre gardınızı alın' dedi.

Konu, morali bozuk olan Büşra’ya yardım edilmesiyle ilgiliydi. Hırs başka, altını oymak başka. Tanya mesela o da iyi bir aşçı olacak, 'Bildiğim bir şey varsa, söylerim' dedi.

'Bizde dedikodu ve kavga olsun, istenen böyle bir yarışma'

Ev ahalisi, 'Bizde dedikodu ve kavga olsun, istenen böyle bir yarışma' dedi. Yabancı halini de izliyorlar çünkü!"


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