MasterChef Burcu Önal Kimdir? Burcu Önal, kaç yaşında ve nereli?

Burcu Önal, MasterChef’te ilk önce ana kadroya katıldı sonrasında ise mavi takımın kaptanı oldu. Yıllarca Uzak Doğu’da yaşayan Burcu Önal, yarışmaya Asya’ya özgü kıyafetlerle katılmıştı. Yarışmanın hayranları ise bunun ardından Burcu Önal, kaç yaşında ve nereli? araştırması yapmaya başladı…

MASTERCHEF BURCU ÖNAL KİMDİR?

Burcu Önal, 1986 yılında İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Önal, ilk yemeğini 13 yaşındayken yaptı. 14 yıl Asya’da yaşayan yarışmacı, Asya yemekleri ve mantı konusunda uzman olduğunu ifade ediyor.

Çocukluğundan bu yana mutfakta olan Burcu Önal, uzun süre Japon yemekleri ile alakalı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında çalıştı ve gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı. İbrahim Önal ile evli olan Burcu Önal, Kısa zaman önce de İstanbul Tarlabaşı’nda Sini Ethnic isimli Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoran açtı.

Instagram'da yaklaşık 14,9 bin takipçisi olan Burcu Önal, hesabında hem kendi hem de hazırladığı yemeklerin fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.

MasterChef Burcu Önal, ilk turda şefler için Çin mantısı hazırladı. Tabağının şefler tarafından beğenilmesiyle bir üst tura çıkmaya hak kazanan yarışmacı, üçlü düellolarda Mahsun ve Selçuk’la eşleşti.

Kabak çiçeği dolmasıyla rakiplerini geride bırakan Burcu Önal bir üst tura çıktı. Masterchef'in 34. bölümünde yarışmacılardan istenilen Osmanlı mutfağına özgü terkib-i çeşidiyeyi en iyi hazırlayan isimlerden olan Burcu Önal, yaratıcılık bölümünde ise fıstık ezmesi ana ürünüyle hazırladığı tabağı şeflerden en çok puanı alınca Burcu Önal ana kadroya katıldı.

Burcu Önal şu an, MasterChef Türkiye 2021’de mavi takımın kaptanlığını yapıyor.



