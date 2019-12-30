MasterChef canlı yayınında Rıfat açıklaması

Jüri üyeliklerini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı, TV8'in fenomen yarışması 'MasterChef Türkiye'de 4 aylık şampiyonluk düğümü çözüldü. Uluslararası menü, Türkiye menüsü ve imza yemeğinde oluşan üç etaplı oyun sonunda gülen taraf 4 puanlık farkla belirlendi.

Cemre Uyanık, rakibi Alican Sabunsoy'u 68-64 yendi ve büyük ödülün sahibi oldu. Canlı yayınlanan programa; jüri üyeleri, finalistler, finalistlerin aileleri ile birlikte elenen yarışmacılar da katıldı. Ancak bunlar arasında bir eksik dikkatlerden kaçmadı.

Rıfat Yurtaş neden katılmadı?

Renkli kişiliği, dobra açıklamaları ve kıyafet tercihleriyle yarışmaya damgasını vuran Rıfat Yurtaş, final gecesinde stüdyoda yer almadı. Aslen İzmir Çeşmeli olan Rıfat'ın, ünlü komedyenler Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in konuk olacağı MasterChef veda programında da yer almadığı anlaşıldı.

“Ona ve tüm askerlerimize buradan selam olsun”

Hayranlarının merak ettiği Rıfat ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Başarılı yarışmacının askerlik sebebiyle iki programa da gelemediği öğrenildi. TV8'de yayınlanan 'Finale Doğru' programında sunuculuk yapan Hakan Hatipoğlu, "Rıfat'a selam yollayalım. Kendisi şu an Erzincan'da askerlik yapıyor, vatani görevini yerine getiriyor. İnşallah o da kısa bir zamanda aramızda olur. Ona ve tüm askerlerimize buradan selam olsun. Çünkü emeği çok büyük, yarışmaya renk kattı" ifadelerini kullandı. Canlı yayına katılan elenen yarışmacılar, hem şampiyon Cemre hem de ikinci Alican'ı tebrik ederken, Cemre'nin isteğiyle kupayı hep birlikte havaya kaldırdı.

Cemre Uyanık, 1992 İstanbul doğumlu. Aslen Urfalı olan yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katıldı. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söylemişti. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.



