Magazin MasterChef Dilara Başaran kimdir? Dilara Başaran kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Dilara Başaran kimdir? Dilara Başaran kaç yaşında ve nereli?

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MasterChef Dilara Başaran kimdir? Dilara Başaran kaç yaşında ve nereli?

Dilara Başaran MasterChef 2021’de ana kadroya katılmaya hak kazanan isimlerden biri oldu. İlk turda hazırladığı tavada kevrek ile üç jüri üyesinden de evet oyu alarak bir üste tura çıkan Dilara Başaran'ın kaç yaşında ve nereli olduğu da birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı…

26 Ağustos 2021, Perşembe 09:48 Son Güncelleme:
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MasterChef Dilara Başaran, ana kadroya seçilmesinin ardından kırmızı takım üyeleri arasına girdi. Somer Şef’in daha özgüvenli olması konusunda uyardığı genç yarışmacı da izleyenlerin dikkatini üzerine çekti. Peki, MasterChef Dilara Başaran kimdir? Dilara Başaran kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar…

MASTERCHEF DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

MasterChef Dilara Başaran 24 yaşında ve aslen Tekirdağlı. Turizm lisesinde okurken staj yapmaya başlayan genç yarışmacı mutfağa olan ilgisini o yıllarda fark ettiğini ifade etti.

İlk turda tavada levrek hazırlayan Dilara Başaran’ın tabağı her üç şef tarafından da çok beğenildi ve üç evetle bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

Dilara Başaran ikinci turda Rümeysa ve Bozbey ile üçlü düellolarda yarıştı ve hazırladığı soğan dolması ile üst tura çıktı. Somer Şef’in, ikinci turda daha fazla özgüvenli olması gerektiği konusunda uyardığı Dilara Başaran MasterChef 2021’de ana kadroya katılan 3. isim oldu.

Instagram'da yaklaşık 5 bin takipçisi olan Dilara hem kendi fotoğraflarını, hem de hazırladığı yemeklerin fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor. 

 

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