Magazin MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Aralık MasterChef eleme adayları kim oldu?

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Aralık MasterChef eleme adayları kim oldu?

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Aralık MasterChef eleme adayları kim oldu?

TV8'in sevilen yarışma programı Masterchef'te yarışmacılar son defa takımları için tezgah başındaydı. Dilara ve Burcu kaptanlığında mavi ve kırmızı takımlar deniz mahsullerinden birbirinden yaratıcı 5 farklı tabak çıkardı. İşte, 23 Aralık 2021 MasterChef eleme adayları...

24 Aralık 2021, Cuma 01:06 Son Güncelleme:
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MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında kırmızı ve mavi takım olarak yarışmacılar son kez mutfağa girdi.

Deniz ürünleri ile yarışan takımlar arasından biri günün kazananı olarak potadan kurtulacak. Haftanın son takım oyununda yarışmacılar 5 farklı tabak çıkardı. Peki, 23 Aralık MasterChef'te kim, hangi takım kazandı?

23 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım, deniz mahsulleri konseptinde yemeklerini yaptı. Konsept kapsamında; karides, levrek, ahtapot, kalkan, lüfer yer alıyordu.

Kazanan ise mavi takım oldu. Kırmızı takımdan son aday eleme potasına gidecek. Burcu ve Sergen, bireysel dokunulmazlık için yaratıcı lezzetler hazırladı. Bireysel dokunulmazlığı da Sergen kazandı.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Mert ve Hasan haftanın belirlenen iki eleme adayı oldu. Potaya giden son isim de Burcu oldu.

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