MasterChef eleme adayları kimler oldu, kim elendi?

TV8'de yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışma MasterChef Türkiye'de final günü geldi. Bu akşam yayınlanan son bölümüyle ekranlara gelen yarışmada haftanın ilk iki eleme adayı belli oldu. Merakla araştırılan eleme adayları kimler ve MasterChef Türkiye finali ne zaman yapılacak? İşte izleyenlerin merak ettiği sorunların yanıtları.

MasterChef Türkiye'de bu hafta ilk iki eleme adayı Ekin ve Alican oldu. 3. eleme adayı yarın belli olacak ve Cuma günü bir kişi daha elenecek.

MasterChef Türkiye'de yarın kritik bir akşam yaşanacak. Güzide ve Cemre yarı final için yarışacaklar. Toplamda üç oyun oynayacak olan Güzide ve Cemre arasından oyunlarda en fazla puanı toplayan kişi yarı finale yükselirken diğer kişi Ekin ve Alican ile eleme potasında yarışacak.

MasterChef Türkiye finali ne zaman?

Acun Ilıcalı MasterChef'in final bölümü ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak 5 kişi kalan yarışmacılardan son 2'ye kalan isimler finalde mücadele edecek. Yani MasterChef'te 3 hafta sonra büyük finalin yaşanması bekleniyor.