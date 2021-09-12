Masterchef eleme gecesinde gergin anlar! Stüdyodan çıkarıldı...

TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef'in son bölümünde bu akşam yarışmaya bir kişi veda etti. Heyecanlı anların yaşandığı eleme gecesinde ise bir yarışmacının yaptığı davranış Mehmet Şefi çılgına çevirdi.

Kırmızı takım bu hafta üç yarışmayı da kaybetti. Emre ve Burcu dışında kırmızı takımda yer alan isimler ise elenmemek için ter döktü.

Safanur'a kaşığı at diyen Tunahan'a Mehmet Şef tepki gösterdi. 'Kim o müdahale eden?' diye soran Mehmet Şef daha sonra Tuhanan'ı stüdyo dışına gönderdi.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Yarışmada bu akşam elenen isim İbrahim Cingözler oldu.

MASTERCHEF İBRAHİM KİMDİR?

MasterChef İbrahim Cingözler Cingözler 25 yaşında ve aslen Adanalı. Yarışmaya Bodrum’dan katılan İbrahim Cingözler, üniversiteye kadar Adana’da yaşantısını sürdürdü.

Çok farklı mutfaklarda çalışan genç yarışmacı Adana’da da 3 sene boyunca çalıştı ve yörenin neredeyse tüm yemeklerine hakim.

Bir arkadaşının yoğun ısrarı üzerine olan İbrahim MasterChef’e katılan İbrahim Cingözler, iyi bir şef olduğunu ancak yarışma sayesinde daha iyi bir şef olabileceğine inandığını ifade ediyor.

Diğer yarışmacı arkadaşlarının bol şansa ihtiyacı olduğunu ve şampiyon olmak istediğini belirten yarışmacı, yarışmaya Bodrum’un yöresel ürünleriyle hazırladığı ‘Egeden’ isimli yemekle katıldı.

İbrahim eleştiriye açık olduğunu vurgulayan MasterChef İbrahim, şu anda Bodrum’da bir işletmede çalışıyor daha önceleri ise Türkbükü, Marmaris ve Torba’da gibi çok sayıda yerde çalıştı.

Yarışmada mutlaka başarılı olacağını ifade eden İbrahim şampiyonluk kupasını Adana’ya götüreceğini söyledi.