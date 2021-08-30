MasterChef Emre Büber, sempatik tavırları ve ana kadroya katıldığı akşam tutamadığı gözyaşları ile MasterChef 2021 ana kadro yarışmacıları arasında en çok merak edilen isimler arasına girdi. Yarışmacının takipçileri sık sık MasterChef Emre Büber kimdir? Emre Büber kaç yaşında ve nereli? araştırması yapmaya başladı…

MASTERCHEF EMRE BÜBER KİMDİR?

MasterChef Emre Büber, aslen Konya Bozkırlı ve şu an 26 yaşında. Evli ve bir çocuk babası olan Büber yarışmaya Avusturya’dan katılıyor. Dedesi ve ailesi 1969 yılında Avusturya’ya giden Emre Büber de burada dünyaya geldi, fakat 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye geldi. Liseyi açıktan okuyarak tamamlayan sevilen yarışmacı, 2015 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünden mezun oldu.

MasterChef Emre Büber, 4 yıl Antalya’da animatörlük yaptıktan sonra 19 yaşında tekrar Avusturya’ya döndü. 2 yıl süpermarkette çalıştıktan sonra yaklaşık 3-4 yıl kadar profesyonel olarak mutfakta çalıştı. Avusturya’da şırdan kokoreç, ve Adana şiş yapan bir mekanda çalışan Emre Büber, dünyaca ünlü İngiltereli şef Jamie Oliver’la da çalışma imkanı buldu.

Yemek yapmayı sevdiğini dile getiren Emre Büber, doğal ürünler yetiştirerek onları sezonunda kullanmayı hedefliyor.

İlk turda hazırladığı mantarlı bıldırcın ile şeflerin üçünden de evet oyu alarak bir üst tura çıkan Emre Büber ikinci turda Mert ve Mustafa ile eşleşti. Şeflerin istediği etli yaprak dolmasını hazırlayan yarışmacılar tabaklarını şeflere sunduğu sırada MasterChef Türkiye’de bir ilk yaşandı ve hem Emre hem de Mustafa bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

Ana kadro seçmelerinin yaşandığı akşamda şefler yarışmacılardan fish and cips yapmalarını istedi. Tabağı en çok beğenilen yarışmacılar arasında bulunan Emre yaratıclık turuna katılmaya hak kazandı.

Yaratılıcılık turunda bamya ana ürünü ile yapılan yemekler arasında en çok beğenilen tabağın sahibi Emre Büber oldu ve ana kadroya seçildi.

Emre Büber MasterChef Türkiye 2021’de kırmızı takımda yer alıyor.