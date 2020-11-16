Magazin MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? MasterChef Esra hayatı

MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? MasterChef Esra hayatı

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MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? MasterChef Esra hayatı

MasterChef'te elenen isim belli oldu. İlgiyle izlenen yemek yarışması Masterchef 2020'de son ikiye kalan isimler Barbaros ve Esra oldu. Yarışmaya veda eden isim ise Esra oldu. Esra'nın elenmesinin ardından MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırılmaya başlandı. İşte MasterChef Esra hakkında merak edilenler.

16 Kasım 2020, Pazartesi 00:34 Son Güncelleme:
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TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. MasterChef'te elenen isim Esra oldu. Esra'nın yarışmaya veda etmesinin ardından MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırılmaya başlandı. İşte MasterChef Esra hakkında merak edilenler. 

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MasterChef Esra kimdir?

MasterChef 2020’de yarışan Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 41 yaşında olan yarışmacı İstanbul doğumlu. MasterChef Esra’nın 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.

Tokelli daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.

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