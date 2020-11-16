MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? MasterChef Esra hayatı

TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. MasterChef'te elenen isim Esra oldu. Esra'nın yarışmaya veda etmesinin ardından MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırılmaya başlandı. İşte MasterChef Esra hakkında merak edilenler.

MasterChef 2020’de yarışan Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 41 yaşında olan yarışmacı İstanbul doğumlu. MasterChef Esra’nın 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.

Tokelli daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.