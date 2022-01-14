MasterChef final oyununda şefler Eren ve Hasan’dan üç yemek yapmasını istedi. İlk yapılan yemek yarışmacıların programda ilk yaptıkları yemek olurken, ikinci turda yaratıcılık tabağı hazırlandı. Üçüncü olarak ise yarışmacılardan hayatlarını değiştiren bir yemek yapmaları istendi. Peki, MasterChef final oyunu son bölümü kim kazandı? Dün akşam 13 Ocak’ta en çok puanı kim aldı? İşte dün akşam yaşananlar ve puan tablosu.

MASTERCHEF FİNAL OYUNU SON BÖLÜMÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2022 finaline ismini yazdıran yarışmacılar Eren ve Hasan olmuştu. Mehmet, Somer ve Danilo şefler 13 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan final oyununun ilk bölümünde finalistlerden üç ayrı yemek yapmasını istedi.

Hasan ve Eren’den final oyununun ilk etabında istenilen yemek, yarışmaya katıldıklarında ilk yaptıkları yemek oldu.

Verilen sürenin sonunda şeflerin yemekleri tatmasıyla Eren ilk etapta 24 puan alırken, Hasan ise 20 puanı hanesine yazdırdı.

İkinci oyunda ise yarışmacılar sadece 4 ana üründen oluşan birer yaratıcılık tabağı hazırladı. Etabın sonunda Hasan ve Eren’in 19’ar puan almasıyla Eren birinciliğine devam etti.

Final oyununda istenilen son yemek ise yarışmacıların hayatlarında dönüm noktası oluşturan yemekler oldu. Her iki yarışmacı da kendileri için önemli olan bir yemeği hazırlayarak şeflerin beğenisine sundu.

DÜN AKŞAM 13 OCAK’TA EN ÇOK PUANI KİM ALDI?

Gecenin sonunda ise Mehmet, Danilo ve Somer şefin değerlendirmesiyle Eren 65 puana ulaşırken, Hasan 59 puanda kaldı. Böylelikle büyük final öncesinde Eren avantaj elde etmiş oldu.

MASTERCHEF BÜYÜK FİNALDE HANGİ YEMEKLER YAPILACAK?

MasterChef Türkiye 2022 büyük finalinde finalistler Eren ve Hasan bu sefer 3 ayrı menü hazırlayacak. İşte MasterChef’in kazananını belirleyecek menüler;