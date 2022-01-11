MasterChef Türkiye'de Eren, Hasan ve Tahsin arasında bu akşam final oyunu oynanıyor. İlk finalistin belli olacağı yarışmada heyecan dorukta. Peki bu akşam ilk finalist kim oldu?

İLK FİNALİST KİM OLDU?

Bugün itibariyle şeflerin verdiği program olmayacak. Yarışmacılar kendi yemeklerini yapacak. Final tabağına kadar da yarışmacılar kendi yemekleriyle finale gidecek.

3 YEMEK YAPILACAK

Bugün yarışmacılar başlangıç, ana yemek ve tatlı yapacak. Konsept olarak bir renk belirlendi. Kırmızı konseptle yarışmacılar final için ilk adımı atacak. Kırmızı renkli ürünlerin yanında başka renklerde kullanılabilir fakat ana renk kırmızı olacak.

MASTERCHEF BU AKŞAM KİM KAZANDI? İLK FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de nefesler tutuldu, heyecan dorukta. Şu an yarışma devam ediyor. Puanlama sonunda ilk finalist belli olur olmaz haberimizde yer alacak.