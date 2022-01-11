Magazin MasterChef finale kim çıktı? MasterChef ilk finalist kim oldu? 11 Ocak 2022 MasterChef kazanan isim
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MasterChef finale kim çıktı? MasterChef ilk finalist kim oldu? 11 Ocak 2022 MasterChef kazanan isim

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MasterChef finale kim çıktı? MasterChef ilk finalist kim oldu? 11 Ocak 2022 MasterChef kazanan isim

MasterChef Türkiye'de finale çok az zaman kala bu akşam ilk finalist belli oluyor. Sevilen yarışmada ilk finalist bu akşam açıklanacak. Peki, finale kim kaldı? MasterChef ilk finalist kim oldu? MasterChef'te bugün kim kazandı? 11 Ocak 2022 MasterChef finale kim çıktı? İşte merak edilen detaylar...

11 Ocak 2022, Salı 22:49 Son Güncelleme:
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MasterChef Türkiye'de Eren, Hasan ve Tahsin arasında bu akşam final oyunu oynanıyor. İlk finalistin belli olacağı yarışmada heyecan dorukta. Peki bu akşam ilk finalist kim oldu?

İLK FİNALİST KİM OLDU?

Bugün itibariyle şeflerin verdiği program olmayacak. Yarışmacılar kendi yemeklerini yapacak. Final tabağına kadar da yarışmacılar kendi yemekleriyle finale gidecek. 

3 YEMEK YAPILACAK

Bugün yarışmacılar başlangıç, ana yemek ve tatlı yapacak. Konsept olarak bir renk belirlendi. Kırmızı konseptle yarışmacılar final için ilk adımı atacak. Kırmızı renkli ürünlerin yanında başka renklerde kullanılabilir fakat ana renk kırmızı olacak. 

MASTERCHEF BU AKŞAM KİM KAZANDI? İLK FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de nefesler tutuldu, heyecan dorukta. Şu an yarışma devam ediyor. Puanlama sonunda ilk finalist belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

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