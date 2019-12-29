Merakla izlenen yarışma Masterchef'te bu akşam final heyecanı yaşanacak. Cemre ve Alican bu akşam kozlarını şampiyonluk için paylaşacak. Finale kalan iki isimden biri olan Cemre'nin paylaşımı ise kafaları karıştırdı.

Instagram'dan paylaşım yapan Cemre şu ifadelere yer verdi:

''Bu yarışmayla vurgulamak istediğim birçok amacıma ulaştım ama en büyük amacım olan şeyi pazartesi hikayemde paylaşacağım. Umarım iyi bir örnek olarak akıllarınızda kalabilirim ve sizleri iyi şeylere sevk edebilirim. Hayat çok kısa o yüzden sevmeye, sevilmeye ve hayattan zevk almaya bakın! Bütün iyi dilekleriniz için teşekkürler.''

Diskalifiye edildiği iddiası çok konuşulmuştu

Cemre'nin yarışmadan diskalifiye edildiği iddiası sonrası sosyal medyada gündem olmuştu. 'MasterChef Türkiye'nin favori yarışmacılarından Cemre Uyanık, sevenlerini endişelendiren bir haberle gündeme gelmişti.

Sosyal medya hesabından programı takipten çıkan Cemre'nin, yarışmayla ilgili bütün fotoğraflarını da silmesi dikkat çekmişti. Cemre'nin, Instagram biyografisinde yazan 'MasterChef' yazısını da kaldırması, sevilen ismin yarışmadan diskalifiye olduğu söylentilerini artırmıştı.

MasterChef Cemre Uyanık nereli, kaç yaşında?

Aslen Şanlıurfalı olan 27 yaşındaki Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı. 2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı. Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girmiş ve 11 ay boyunca çalıştı. Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyduğunu belirtmişti. Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu belirtmişti.



