Magazin MasterChef Görkem Demiral Kimdir? Görkem Demiral kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Görkem Demiral Kimdir? Görkem Demiral kaç yaşında ve nereli?

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MasterChef Görkem Demiral Kimdir? Görkem Demiral kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Görkem Demiral, enerjik hareketleriyle bu senenin en çok dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyor. Önce ana kadroya katılan ve sonrasında mavi takımda yer alan Görkem Demiral’ın kaç yaşında ve nereli olduğu pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 09:46 Son Güncelleme:
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MasterChef Görkem Demiral, 6 yıldır aşçılık mesleğini yaptığını ve alaylı bir aşçı olduğunu ifade ediyor. İlk turda levrek lokum hazırlayarak üç evet ile üst tura çıkan yarışmacı, daha önce Temizlik Benim İşim ve Kuaförüm Sensin programlarında yarışmıştı. Peki, MasterChef Görkem Demiral Kimdir? Görkem Demiral kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar…

GÖRKEM DEMİRAL KİMDİR?

MasterChef Görkem Demiral Faslı bir anneden 1999 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul’dan katılan yarışmacı 6 yıldır aşçılık mesleğinin içinde olduğunu ve mesleğini okuldan değil alaylı olarak öğrendiğini belirtiyor.

Aşçılığa ilk olarak 2015 yılında Manisa’da başlayan Görkem Demiral'ın ablası da geçtiğimiz dönemlerde Temizlik Benim İşim ve Kuaförüm Sensin programlarında yarışmış.

Görkem Demiral, ilk turda levrek lokum hazırlayarak şeflerin karşısına çıkmış 3 jüri üyesinden de evet oyu alarak bir üst tura çıkma hakkı kazanmıştı. İkinci turda Yasemin ve Sergen ile eşleşen yarışmacı, hazırladığı soğan çorbası ile rakiplerini geride bıraktı ve bir üst tura adını yazdıran isim oldu.

MasterChef Görkem Demiral, ana kadro seçmelerinde yarışmacılardan istenilen Endonezya mutfağına özgü nasi goreng ve satay soslu tavuk yapmaları istendi. Şeflerin seçtiği en iyi 5 tabak arasında Görkem'in hazırladığı yemek de vardı ve böylelikle yaratıcılık turuna katılmaya hak kazandı. Yaratıcılık turunda ana ürün olarak yarışmacılara biber verildi ve Görkem Demiral’ın hazırladığı balık suyunda 8 biberli dolma en beğenilen yemek oldu ve genç yarışmacı gecenin sonunda ana kadroya katılan isim oldu.

Görkem Demiral, MasterChef Türkiye 2021’de şu anda mavi takımda yarışıyor.

 

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