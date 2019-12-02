İşte Güzide Mertcan'ın açıklaması:

"Öncelikle daha önceleri açıklama yapma gereği dahi duymadığım ve insanların itibar etmeyeceğini düşündüğüm, ben ve ailem hakkında çıkan asılsız haber ve bilgiler hakkında, "Sükut ikrardandır" sözünden yola çıkarak açıklama yapmam elzem bir hal almıştır. Dün birçok haber sitesinde yayınlanan Güzidenin 7 milyonluk evi, Güzidenin lüks yaşantısı vb. başlıklı atılan art niyetli olduğunu düşündüğüm haberlere cevap vermek isterim."

'Biz evlendiğimizde bir firmada maaşlı bir çalışandı'

"Öncelikle en çok yalan haber yapılan eşimin ne iş yaptığıyla başlamayayım. Gerçi araştırmak isteyen internete adını yazsa dahi doğru bilgiye ulaşabilirdi fakat belli ki uydurmak daha kolaylarına geldi. Eşim Kastamonu doğumlu. 8 kardeşin en sonuncusu. Babası köyde hocalık da yapmış, kaynakçılık da... Biz evlendiğimizde bir firmada maaşlı bir çalışandı. Sonrasında defalarca battığı ama hiç vazgeçmediği işe yeniden döndü. Ve simülatör üretmeye başladı."

'Sadece inandığı iş için gece gündüz çalıştı'

"Bu dönemde biz yeni evliydik. Yerli bir firmayı sadece Türk olduğu için birçok kişi güvenmedi. Ama o vazgeçmedi. Kenarda hiç birikimimiz olmadan sadece inandığı iş için gece gündüz çalıştı. Şimdi ise dünyanın sektöre yön veren robotik şirketlerinden birinin sahibi. Şirketi %90 ihracat ile Türkiye'nin en önemli teknoloji ihracatçılarından biri.Sonuç olarak tüm dünyada takdir gören bu adamın; fetöcülükle, yandaşlıkla, hak yemekle, haram yemekle, torpil yapmakla yaftalanmış olması beni son derece üzdü."

'Hamdolsun çalışıyoruz ve kazanıyoruz'

"Herhangi bir siyasi geçmişi yoktur. İnşaat sektöründe hiçbir zaman faaliyet göstermedik, kesin ve net... Bana gelecek olursak... İki markaların, ablam ile ortak olarak sahibiyiz. Evet güzel bir evde yaşıyoruz, hamdolsun çalışıyoruz ve kazanıyoruz ama bunun vergisini de verip harama asla bulaşmadan şükür ile yaşamaya devam ediyoruz. Ama aynı zamanda yokluğu da, israfın günahını da, bilen insanlarız. Ben hayatım boyunca hiç göz önünde olan bir insan olmak istemedim."

'Bu yaşananlar biz normal insanları daha fazla etkiliyor'

"Bu yüzdendir ki son birkaç haftadır hep moralim bozuktu hep bırakmak istedim. Tam kendime geldim derken yeniden bu haberlerle ailece çok üzülüyoruz. Hep söylediğimiz gibi biz çok normal insanlarız. Ve bu yaşananlar biz normal insanları daha fazla etkiliyor. Binlerce mesajla bu süreçte beni destekleyenler olmasaydı çok daha zor olurdu. Tüm destekleyenlere çok teşekkür ederim."





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