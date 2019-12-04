Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "Özalizm Kurbanı Güzide..." başlıklı yazısı şöyle:

"Turgut Özal’ın bu ülkeye büyük hizmetleri oldu bu doğru ama zararları da oldu. En büyüğü de 'Benim memurum işini bilir' sözüyle başlayan, hayali ihracat ve 'Rüşvetin belgesi mi olur?' diye zirveye ulaşan algıdır. Bu, servet sahibi olmayı öne çıkarıp, onu nasıl kazandığını önemsiz kıldı.

Televizyonda ‘MasterChef’ yarışmasında tanıdık Güzide’yi... 7 milyon TL değeri olan bir evde oturuyormuş, parası haksızlıkla kazanılmadıysa, vergisi ödendiyse, kime ne peki?

Kimse farkında değil ama Özal’dan önce yasa dışı yollardan elde edilen servete kızan halimiz, sonrasında ‘servet varsa mutlaka arkasında sorunlar vardır’ algısına ve düşmanlığına döndü.

Sapla samanı karıştırmamak lazım

Güzide, mecbur hissettiği için anlatmış uzun uzun. Ülkeye döviz kazandıran ve alanında dünya genelinde kafaya oynayan bir şirketin sahibiymiş eşi.

Kazanıyor ve vergisini veriyorsa nerede oturduğunu sorgulamak ve daha garibi oturduğu yerden dolayı birisini suçlamak haksızlık.

Sapla samanı birbirine karıştırmamak lazım artık..."





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