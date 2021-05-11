TV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2019' yarışmasıyla ünlenen Güzide Mertcan, uzun süre 7 milyon TL değerindeki villası ile sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine gelen eski yarışmacı, şu sıralar eşinin işleri sebebiyle yurt dışında bulunuyor.

Üç çocuk annesi MasterChef Güzide, "İş seyahati mi yoksa çocuklar için mi?" sorusunu, "Eşimin burada işletmeleri ve yapımı süren bir Türk hamamı var. Pandemi sebebiyle uzun zamandır gelemiyordu. O gelmek zorundaydı, benim de malum restoran kapalı. Yanında olalım istedi" şeklinde cevapladı.

"MESCİD-İ AKSA PAYLAŞIMINDAN SONRA BİLEMEDİM"

Gezdiği yerlere Instagram hesabının hikaye bölümünden yer veren Güzide Mertcan, Mescid-i Aksa paylaşımı yaptıktan sonra tatil paylaşımlarına devam edince eleştirin hedefinde kaldı.

Güzide Mertcan, Instagram üzerinden bir takipçisinden gelen "Mescid-i Aksa paylaşımından sonra bilemedim" şeklindeki tepkiye şu yanıtı verdi:

"İşte aslında benim tam da fikrim bu. Müslüman kardeşlerimiz zor günler yaşıyor ama bizim de hayatımız bir şekilde akıyor..."