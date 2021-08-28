MasterChef Hasan Biltekin, geçtiğimiz yıl da yarışmaya katılmış, ilk turda üç evet almıştı. Ancak annesinin hatalığı nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalan başarılı yarışmacı bu yıl ana kadroya girdi. Yarışmanın takipçileri ise MasterChef Hasan Biltekin kimdir? Hasan Biltekin kaç yaşında ve nereli? yapmaya başladı...

HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

MasterChef Hasan Biltekin, 27 yaşında ve aslen Nevşehirli. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan Hasan Biltekin, liseden bu yana yemek sektörüyle uğraştığını söyleyen belirtiyor.

Nevşehir Belediyespor’un mutfağında şeflik yapan Masterchef Hasan, bugüne kadar katıldığı farklı yemek yarışmalarından birçok madalya ve kupaları var.

Hasan Biltekin, geçtiğimiz yıl Masterchef Türkiye yarışmasına katılıp 3 evet almasına rağmen, annesinin rahatsızlığı sebebiyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

MasterChef Hasan Biltekin yarışmanın ilk turunda hazırladığı piramit tavuk yemeğinden Somer şeften hayır oyu alsa da Danilo ve Mehmet şefin evet oyuyla bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Üçlü düellolarda Yiğit ve Oğuzhan ile eşleşen Hasan Biltekin, hazırladığı balık çorbası ile üst tura çıkan isim oldu.

Masterchef 2021 ana kadro seçmelerinde yarışmacılardan istenilen astarlı sütlacı en iyi yapan isimlerden biri olan Hasan Biltekin, yaratıcılık turuna katılmaya hak kazandı. Bu turda yarışmacılardan demirhindi kullanılan bir yaratıcılık tabağı hazırlamalarını istedi. Hasan demirhindili bonfile ile rakiplerini geride bırakarak ana kadroya katılmaya hak kazanan isim oldu.

Hasan Biltekin MasterChef Türkiye 2021’de mavi takım içerisinde yer alıyor.