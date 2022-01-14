MasterChef 2021 finalisti Hasan Biltekin, finalde Eren Kaşıkçı ile karşı karşıya geliyor. 13 Ocak akşamı oynanan final oyununda yaptığı 3 yemek ile 59 puan alarak Eren’in 6 puan gerisinde kaldı. Hasan Biltekin büyük finalde aradaki farkı kapatarak MasterChef 2021’in şampiyonu olmak için ocak başına geçecek…

MASTERCHEF HASAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

27 yaşında olan Masterchef Hasan aslen Nevşehirli ve mutfağa karşı büyük ilgi duyuyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun olan Hasan, öğrenmeye ve yeniliğe açık yapısı ve mutfağa karşı duyduğu ilgi ile pek çok yemek yarışmasına katılmış, birçok ödül, madalya ve kupa almıştır.

Nevşehir Belediyespor’un mutfak şefi olarak mesleğini sürdüren MasterChef Hasan Biltekin, ilk turda hazırladığı piramit tavuk ile Mehmet ve Danilo şeflerden evet oyu alırken, Somer Şef’ten hayır oyu almış anca oy çokluğu ile bir üst tura çıkmıştı.

Üçlü düelloda balık çorbası yapan Hasan, rakiplerine göre daha başarılı lezzetli ve bir tabak hazırlayarak bir üst tura daha çıkmayı başardı.

Ana kadro seçmelerinde şefler tarafından istenilen ve ana ürünü demirhindi olan turda, demirhindiyle hazırladığı bonfile yemeği hazırlayan MasterChef Hasan Biltekin ana kadroya adını yazdırdı.

İlgi alanı tatlılar ve pastacılık olan Masterchef Hasan, Türk mutfağını da çok seviyor.

Özellikle yaratıcılık turunda oldukça başarılı olan MasterChef Hasan Biltekin, Instagram’da hasanbiltekinnn kullanıcı adıyla yer alıyor ve Fotoğraf ve videolarla lezzetli tarifler paylaşıyor.

MasterChef 2021 finalinde Eren Kaşıkçı ile karşı karşıya kalan Hasan Biltekin, 13 Ocak akşamı oynanan final oyununda 59 puan aldı. Rakibi Eren ise 65 puanı hanesine yazdırdı.







