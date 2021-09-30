MasterChef’te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 29 Eylül akşamı haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu yaşandı. Gecenin sonunda kazanan takım dokunulmazlığı kazanırken, kaybeden takımdan iki yarışmacının ismi eleme adayı olarak yazıldı. İşte, 5 farklı kıtanın yemeğinin yapıldığı MasterChef’te 29 Eylül akşamı yaşananlar…

MASTERCHEF İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

29 Eylül akşamı MasterChef’te ikinci dokunulmazlık için heyecan ve rekabet yine en üst seviyeye ulaştı. Danilo, Somer ve Mehmet şefler, yarışmacılardan 5 kıtadan 5 farklı yemek hazırlamalarını istedi. Yarışmacıların ikişerli gruplara ayrıldığı ve düello şeklinde olan etapta, yemeği ilk tamamlayan grup, işaret verdikten sonra diğer grubun yemeği tamamlaması için bir dakikası kaldı.

Bu nedenle bu bölümde hız oldukça önemli bir yer tuttu.

Beş yemekten ilk dördü için eşleşme yapılırken, skorun eşit olması halinde yeni bir eşleme yapılacağı belirtildi.

İlk düelloda yarışmacılara 40 dakika süre verilirken, yemeği ilk hazırlayan, kırmızı takım oldu ve mavi takımın da bir dakika içerisinde yemeğini hazırlaması istendi. Ancak tadım sırasında kazanan mavi takım oldu.

İkinci düelloda yarışmacılara 45 dakika süre verildi. Yemeği ilk hazırlayan ise mavi takım oldu. Kırmızı takımın da mavi takımdan bir dakika sonra yemeğini hazırlaması istendi. Tadım testinin ardından kazanan yine mavi takım oldu ve düelloda 2-0 öne geçti.

Üçüncü düelloda yemeği en hızlı hazırlayan kırmızı takım olurken, mavi takımın işaretin ardından yemeğini bir dakika içinde hazırlaması istendi. Bu düellonun kazananı kırmızı takım olurken, durum 2-1 oldu.

Dördüncü düelloda da yemeği en hızlı hazırlayan ve tadım testinde en çok beğenilen yemeğin sahibi kırmızı takım olurken, skorda da eşitlik sağlanmış oldu.

Şefler, son düelloda şefler yarışmacılardan Koshari yemeğini yapmalarını istedi ve Tahsin ve Dilara ile Araz ve Burcu yarıştır. Son düellonun kazananı mavi takım 3-2’lik skorla dokunulmazlığı da kazanan takım oldu.

29 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

29 Eylül akşamı dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım olurken, Burcu da bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Akşamın ilk eleme adayı Mustafa, ikinci eleme adayı ise Şükrü oldu. Bir önceki eleme adayları ise Araz ve Milhan olmuştu.

DOKUNULMAZLIK OYUNU YEMEKLERİ VE DÜELLOLAR

Empanada: Tahsin ve Azize - Ateş ve Mustafa

Karidesli jambalaya: Mert ve Eren - Milhan ve Şükrü

Murgh mahkani: Sergen ve Dilara - Burcu ve Araz

Apple pie: Hasan ve Pelin - Emre ve Safanur

Koshari: Tahsin ve Dilara – Araz ile Burcu