TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye yine oldukça heyecanlı bir bölümle izleyici ile buluştu.. Büyük bir heyecana sahne olan yeni programda eleme adayları kimler oldu ve yarışmaya veda eden oldu mu? İşte merak edilen tüm detaylar.

Masterchef'te eleme adayı kim oldu?

Masterchef'te bu akşamki sürpriz eski yarışmacılar oldu. Kıvanç, Yekaterina, Mustafa, Yasin ve Açelya ekibe katıldı. Kıvanç ile Cemre, Mustafa ile Ekin, Batuhan ile Yasin, Alican ile de Yekaterina ortak oldular. Ödül ise 10 bin lira idi. Para ödülünü kazanan Alican ve Yekaterina oldu. Üçüncü eleme oyunu da bu yarıştan sonra yapıldı.

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Alican olmuş, ardından Batuhan 2. eleme adayı olmuştu. Sevilen yarışmada 3. eleme adayı ise Ekin oldu.

MasterChef'te ilk finalistler kimler oldu?

MasterChef'te ilk finalistler Cemre ve Güzide oldu...

MasterChef Türkiye'de eleme Cuma akşamı gerçekleştirilecek.