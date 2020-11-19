Masterchef Junior yarışmacısı Ben Watkins hayatını kaybetti

Daha önce anne ve babasını kaybeden 14 yaşındaki Ben Watkins kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Büyükannesi ve amcası tarafından yapılan açıklamada, "Eylül 2017'de her iki ebeveynini de kaybettikten sonra, Ben'in gücüne, cesaretine ve yaşam sevgisine hayran kaldık. O asla şikayet etmedi. Ben bildiğimiz en güçlü kişiydi ve her zaman öyle kalacak. Ben'in nadir hastalığı dünya ile paylaşıldığında, dünyanın her köşesinden gördüğü sevgi onu mutlu etti. Ben, bu dünyadaki kısacık on dört yılında çok acı çekti ama biz onun acısının nihayet sona ermesiyle teselli buluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

14 yaşındaki Ben Watkins nadir görülen yumuşak doku tümörü (anjiyomatoid fibröz histiositoma) teşhisi konulmuştu.

Yarışmanın şeflerinden Gordon Ramsey'de Ben için paylaşımda bulundu. Ramsay, "İnanılmaz yetenekli bir aşçıydın ve güçlü bir gençtin. Genç hayatında çok zor dönemler oldu ama sen her zaman sabırlı davrandı" dedi.









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