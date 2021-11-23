MasterChef Türkiye’de Mehmet, Danilo ve Somer şefler, kaptanlık oyununda yarışmacılardan ıslak hamburger yapmalarını isterlerken, düello hiç beklenmedik şekilde bilgi yarışması şeklinde ilerledi. Yarışmacılara yöneltilen sorularda 15 saniye içinde doğru cevap vermeleri beklendi. Gecenin sonunda mavi ve kırmızı takımlar yeniden kurulurken, kaptanlık düellosu sonucunda bir takım avantajlı hale geçti. İşte, MasterChef’in 22 Kasım akşamı yayınlanan son bölümünün ayrıntıları…

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te her pazartesi olduğu gibi 22 Kasım Pazartesi akşamında da yarışmacılar kaptanlık oyununda ter döktü. Danilo, Mehmet ve Somer şefler, Mavi takımın kaptanını seçebilmek için yarışmacılardan sekizer adet ıslak hamburger yapmalarını istedi ve 45 dakika süre verdi.

Heyecan ve rekabet içinde geçen sürenin ardından en iyi ıslak hamburgeri yaparak mavi takımın kaptanı olan isim Dilara olurken, kırmızı takımın kaptanı ise Görkem seçildi.

Dilara ve Görkem’in kaptanlığında 22 Kasım Pazartesi akşamı mavi ve kırmızı takımın yarışmacıları da yeniden seçildi. Yapılan seçmelerin sonunda mavi ve kırmızı takımlar şu şekilde oluşturuldu:

MAVİ TAKIM: Dilara (Kaptan), Tahsin, Sergen, Burcu, Safanur, Mert.

KIRMIZI TAKIM: Görkem (Kaptan), Hasan, Eren, Pelin, Araz.

DÜELLOYU KİM KAZANDI?

Takımların belirlenmesinin ardından mavi takımın kaptanı Dilara ile kırmızı takımın kaptanı Görkem arasında düello yapıldı. Bu hafta yemek yapmak yerine soru cevap şeklinde ilerleyen düelloda heyecanlı dakikalar yaşandı. Bilgi yarışmasında takım kaptanlarına şefler 21 tane bilgi sorusu yöneltti. Her yarışmacıya sorulan soruya cevap vermesi için 15 saniye süre verildi.

Tüm soruların tamamlanmasının ardından düelloyu kazanan isim 10-8 skorla Dilara olurken, bu galibiyet mavi takıma ilk takım oyununda ekstradan iki dakika kazandırmış oldu.