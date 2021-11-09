MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Emre Büber’in yarışmadan elenmesinin ardından 8 Kasım Pazartesi akşamı kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takımın kaptanı olmak için ter döken yarışmacılar tüm marifetlerini sergilerken, gecenin sonunda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları yeniden belli oldu. İşte 8 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim…

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef’te 8 Kasım akşamı kaptanlık oyununda Danilo, Mehmet ve Somer şefler yarışmacılardan pide yapmalarını istedi. Verilen sürenin sonunda ise yarışmada bir ilk yaşandı ve tam 6 ismin tabağı en başarılı yemek olarak seçildi. Eren, Azize, Tahsin, Sergen, Dilara ve Safanur’un tabaklarının çok başarılı olmasının üzerine hangi tabağın en iyi olduğunu karar veremeyen şefler, yarışmacılardan ikinci bir yemek daha yapmalarını istediler. Bu sefer yarışmacılardan istenen yemek ise Karadeniz yağlaması oldu.

Verilen sürenin sonunda en başarılı yemeği yapan isim olan Safanur mavi takımın kaptanı seçildi. Format gereği Safanur da kırmızı takımın kaptanını seçti. Safanur’un Mert’i seçmesiyle yeni takım kaptanları belli oldu.

Takımına avantaj kazandırmak için düello yapan takım kaptanları bu sefer, parmak börek yaptı. Mert’in tabağının başarılı bulunması üzerine kırmızı takım, karşı takımdan bir yarışmacıyı takımına katma hakkı elde etti. Ancak Mert bu hakkı kullanmak istemedi.

8 KASIM PAZARTESİ MASTERCHEF TAKIMLARI

MAVİ TAKIM

Safanur – Kaptan

Hasan

Eren

Dilara

Tahsin

Pelin

KIRMIZI TAKIM