TV8 ekranlarının en lezzetli yarışmacı MasterChef’te 27 Eylül Pazartesi akşamı, kaptanlık oyunu ve düello heyecanı yaşandı. Takım kaptanlarının belli olmasının ardından takımlar yeniden kurulurken, düelloya kalan yarışmacılardan İzmir bombası yapılması istendi. Verilen sürenin ardından tadım yapan şefler, düellonun kazanını belirledi. İşte, MasterChef 27 Eylül kaptanlık oyununu ve düelloyu kazanan isimler…

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

27 Eylül Pazartesi akşamı MasterChef’te yarışmacılar kaptanlık oyunu için ter döktü. Danilo, Mehmet ve Somer şefler yarışmacılardan, menemen yapmalarını istedi. Dörder kişilik gruplara ayrılan yarışmacılar, 5'er dakika ara ile yemeklerini hazırlayıp sunumunu yaptı.

Yapılan oylamada en başarılı yarışmacılar, Burcu, Eren, Araz ve Tahsin oldu. Bu dört isimden en başarılı isim olan Tahsin mavi takımın kaptanlığına getirilirken, Tahsin, kırmızı takımın kaptanlığına ise, Burcu’yu seçti.

MAVİ VE KIRMIZI TAKIMIN OYUNCULARI DEĞİŞTİ

Mavi ve kırmızı takımın kaptanlarının belli olmasının ardından, takım seçmeleri yapıldı. Mavi takımın kapatnı olan Tahsin ve kırmızı takımın kaptanı olan Burcu, en güçlü buldukları isimleri takımlarına katabilmek için yarıştı. Yapılan seçmelerin ardından yakım kadroları belli oldu. İşte, MasterChef 2021’in yeni takım kadroları;

KIRMIZI TAKIM: Burcu (Kaptan), Şükrü, Araz, Mustafa, Emre, Safanur, Ateş, Milhan

MAVİ TAKIM: Tahsin (Kaptan), Eren, Hasan, Dilara, Sergen, Mert, Pelin, Azize

MASTERCHEF'TE DÜELLOYU KİM KAZANDI?

MasterChef’te 27 Eylül akşamı Tahsin ve Burcu düelloda bir kez daha karşı karşıya geldi. Kaptanlık düellosunda yarışmacılardan, İzmir bombası yapmasını istenirken, 30 dakika süre verildi.

Sürenin sona ermesinin ardından tadım yapan şefler, oy birliği ile MasterChef kaptanlar düellosunu kazanan ismin Tahsin olduğunu açıkladı.