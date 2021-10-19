MasterChef Türkiye heyecanı TV 8 ekranlarında durmaksızın devam ediyor. Yeni haftayla birlikte, yeni takım kaptanları ve mavi ve kırmızı takımın yarışmacıları yeniden belirlendi. İlk etapta tulumba tatlısı yapan yarışmacılar, ikinci etapta ise en iyi kadın budu köfteyi yapmak için kolları sıvadı. Peki, MasterChef kaptanlık yarışını kim kazandı? İşte, Mavi ve kırmızı takımda haftanın düellosunu kaptanlığını kazanan isimler…

MASTERCHEF KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de yeni haftaya girilmesiyle yeni bir kaptanlık oyunu daha oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler, bu sefer mavi takımın kaptanı olabilmek için kolları sıvayan yarışmacılardan tulumba tatlısı yapmasını istediler.

Verilen sürenin sonunda en iyi tulumba tatlısını yaparak mavi takımın kaptanı olan isim Hasan oldu. Yarışmanın kuralı gereği kırmızı takımın kaptanını mavi takım kaptanı seçtiği için, Hasan kırmızı takımın kaptanı olarak Mert’i seçti.

Her iki takımın da kaptanlarının belli olmasının ardından kaptanlık düellosu için Hasan ve Mert ocak başına geçti. Kadın budu köfte yapan yarışmacılardan düelloyu kazanan isim Hasan oldu.

18 EKİM MASTERCHEF TAKIMLARI

KIRMIZI TAKIM

Mert – Kaptan

Emre

Eren

Azize

Burcu

Pelin

Ateş

MAVİ TAKIM