MasterChef kaptanlık yarışını kim kazandı? Yarışmaya kim geri döndü? (15 Kasım)
MasterChef’te 15 Kasım akşamı iki ayrı heyecan yaşandı. Her hafta oynanan kaptanlık yarışıyla birlikte, şefler yarışmadan elenen isimlere bir şans daha verdi. Bir şans daha elde eden eski yarışmacılar, bu sefer MasterChef’e geri dönebilmek için ter döktü. Gecenin sonunda ise mavi ve kırmızı takımın kadroları yeniden kuruldu…
16 Kasım 2021, Salı 10:00 Son Güncelleme:
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TV8 ekranlarının heyecanlı ve lezzetli yarışması MasterChef’te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Eleme gecesinin ardından her hafta olduğu gibi kaptanlık yarışı oynayan yarışmacılar bu hafta en lezzetli ve güzel donutu yaparak mavi takımın kaptanı olmak için yarıştı. İşte, 15 Kasım Pazartesi MasterChef Türkiye’de yaşananlar…
MASTERCHEF KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?
Azize’nin elendiği eleme gecesinin ardından 15 Kasım Pazartesi akşamı MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi takımın kaptanı olmak için ocak başına geçen yarışmacılar, birbirinden renkli donutlar yaptı.
Hasan, Burcu ve Eren arasında gerçekleşen kaptanlık yarışında mavi takımın kaptanı Eren olurken, kırmızı takımın kaptanı ise Dilara seçildi.
15 KASIM MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
- Eren (Kaptan)
- Hasan
- Burcu
- Pelin
- Safanur
15 KASIM MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
- Dilara (Kaptan)
- Sergen
- Tahsin
- Araz
- Mert
YARIŞMAYA KİM GERİ DÖNDÜ?
Mehmet, Danilo ve Somer şefler elenen yarışmacılara bir müjde verdi. Bugüne kadar yarışmadan elenen 10 yarışmacıdan ikisine yeniden yarışmaya dönme şansı verildi.
Heyecanın dorukta olduğu gecede ilk etapta yarışmacılardan şıhıl mahşi yemeğini yapmaları istendi. Verilen sürenin sonunda en başarılı tabağı çıkararak yarışmaya dönen ilk isim Pazar akşamı elenerek yarışmaya veda eden isim Azize oldu.
İkinci etapta ise narenciyeli ördek göğsü yapan yarışmacılardan en başarılı tabağı çıkararak yarışmaya dönme şansını elde eden isim Görkem oldu…