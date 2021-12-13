MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Pazar akşamı ekrana gelen yarışmanın yeni bölümünde bir eleme heyecanı daha yaşandı. Peki Masterchef'te bu akşam kim elendi? İşte, 12 Aralık 2021 Masterchef'te hayallerine ve yarışmaya veda eden isim...

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasında son üçe kalan isimler; Mert, Görkem, Eren oldu.

Peki, MasterChef'te en son bölümde kim elendi?

MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme gecesi ekrana geldi. Sona kalan isimler arasında eleme potası heyecanı arttı.

Mert, Görkem ve Eren arasından bir isim yarışmaya veda etti.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Mert, Görkem, Eren eleme potasından kurtulmak için son kozlarını paylaştı. Geçen hafta yarışmaya Safanur veda etmişti.

Danilo Şef final turunda Mert'e 7 puan verdi. Somer Şef ise 6 puan kartını gösterdi. Mehmet Şef ise Mert'e 5 puan verdi. Mert'in ilk tur 21 puanı vardı, son turda ise 39 puana sahip oldu.

MasterChef Türkiye'de bu akşam elenen isim Görkem oldu. Görkem 32 puan alarak yarışmaya 9. olarak veda etti.

MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR?

MasterChef Görkem Demiral henüz 23 yaşındadır. İstanbul'dan yarışmaya katılan Görkem Demiral restoran ve otellerde yaklaşık 6 aydır çalışıyor.

MasterChef Türkiye'ye Görkem 9. olarak veda etti.