Magazin Masterchef kim elendi? 17 Ekim 2021 Masterchef'te elenen isim belli oldu

Masterchef kim elendi? 17 Ekim 2021 Masterchef'te elenen isim belli oldu

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Masterchef kim elendi? 17 Ekim 2021 Masterchef'te elenen isim belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı Masterchef'te heyecan devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Peki, Masterchef'te bu akşam kim elendi? İşte detaylar..

18 Ekim 2021, Pazartesi 00:43 Son Güncelleme:
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Elenen ismin belli olduğu Masterchef'te duygusal anlar yaşandı. Yarışmacılar eleme gecesinde Danilo Şef'in tabağını yaptı. Son üçe Mert, Milhan ve Rabia kaldı. Masterchef hayallerine veda eden isim Milhan oldu.

Mehmet Şef yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır buradasın. Gerçekten bu işi sevdiğin çok belli. Aklımızda efendiliğinle kalacaksın. Arkadaşlarına büyük motive oldun, başarılı olmalarını sağladın. Her zaman arkandayız." dedi.

Danilo Şef'in 'gerçekten çok üzülüyorum' demesinden sonra Milhan gözyaşlarını tutamadı.

Somer Şef de Milhan'a 'kapılarımız sonuna kadar açık" dedi. 

Gözyaşlarına hakim olamayan Milhan elendikten sonra şu açıklamayı yaptı: 

''Birinci çıkarım diye umuyordum. Elendim artık, benim buraya gelme amacım rahmetli annem için. Daha da gururlandırmaya devam ediyorum annemi. Buraya kadar.''

MASTERCHEF MİLHAN KİMDİR?

MasterChef Milhan Erdem 2001 doğumlu. Kütahya’da dünyaya gelen Milhan Erdem, İstanbul’da yaşıyor. Yoncalı Otelcilik ve Turizm Lisesi’nden mezun oldu. Antalya, Marmaris ve Almanya’da restoranlarda staj yaptı.

Kırgızistan’a Türk yemeklerini tanıtmak için davet edildi. En son Nişantaşı’nda Lübnan yemekleri olan bir restoranda çalıştı.

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