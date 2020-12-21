Magazin MasterChef kim elendi? 20 Aralık Pazar günü MasterChef 2020'de elenen isim belli oldu

MasterChef kim elendi? 20 Aralık Pazar günü MasterChef 2020'de elenen isim belli oldu

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MasterChef kim elendi? 20 Aralık Pazar günü MasterChef 2020'de elenen isim belli oldu

MasterChef 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Finale çok kısa bir süre kala bir yarışmacı daha yarışmaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. İşte 20 Aralık tarihli MasterChef'te elenen isim...

21 Aralık 2020, Pazartesi 00:43 Son Güncelleme:
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TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı MasterChef'te artık finale çok kısa bir süre kaldı. Son dörde kalan isimlerin belli olduğu yarışmada, Emir ve Serhat ilk dörde giren isimler oldu. İlgiyle takip edilen MasterChef'te hayallerine bir yarışmacı daha veda etti.

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MasterChef'te kim elendi?

Beğeniyle izlenen yarışma MasterChef'te son dörde kalamayarak veda eden isim Eray oldu. Özgül ise adını son dörde yazdırmayı başardı.

Yarışmaya veda eden Eray gözyaşlarını tutamadı.

Eray ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''İlk İstanbul maceram benim yalnızdı aslında. Bir sırt çantasıyla geldim aslında. Elimden gelenin en iyisi yapmaya çalıştığım şu güne kadar. Öncelikle bana burada bir ağabey bir baba oldunuz. Burada arkadaşlarımla kavga ettiğim oldu sinirlendiğim oldu ben bir o kadar da neşeli olmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim hepinize.''

Masterchef Eray kimdir?

Eray Aksungur, Bolulu. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirdi. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamış.

Eray Aksungur, 20 Aralık 2020 Pazar akşamı yapılan eleme oyununda başarısız tabak çıkararak yarışmaya veda etti.

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