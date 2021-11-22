Masterchef 2021'de bu akşam yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. Potadaki 6 isim, mantarlarla yaratıcı tabak çıkardı. Son turda ise Mehmet Şef'in imza tabağı elenen ismi belirledi. İşte, 21 Kasım Masterchef elenen isim...

Kırmızı ve mavi takımları arasından altı farklı isim eleme potasına girmişti. Pazar akşamı ise eleme adayları mantar ürünüyle yaratıcı tabak çıkarmak için mücadele etti.

Azize, Pelin ve Safanur son üçe kalarak yeniden tezgah başına geçti ve aralarından bir isim yarışmaya veda etti. Peki Masterchef'te bu akşam kim elendi? İşte, 21 Kasım 2021 Masterchef elenen isim....

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

İlgiyle izlenen yarışmada haftanın eleme adayları: Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur ve Hasan oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Yarışmacılar mantar ana ürünü ile tabaklarını çıkardı ve Tahsin, Sergen ile Hasan potadan son anda kurtuldu. Azize, Pelin ve Safanur ise Mehmet Şef'in imza tabağı olan Creme Fontana ile yarışmada kalmak için performans sergiledi.

Pelin tabağı en başarılı yapan isim olarak potadan çıktı ve Azize ile Safanur arasından bir isim MasterChef hayallerine veda etti.

Haftanın yarışmadan ayrılan ismi Azize oldu.

Somer Şef yaptığı açıklamada, "Azize hayat her zaman bize ikinci şansı vermiyor. Sen şanslı insanlardan birisin, bu şansı aldın. Şansta bir yere kadar geliyor daha geçen hafta bu saatlerde sana veda ederken yine veda ediyoruz. İlk kez birine ikinci kez veda etmiş oluyoruz" dedi.

AZİZE: HAYLİMİ KOVALAYAN İNSANLARDANIM

Azize, "Hikayesini yazan insanlardanım, hayalimi kovalayan insanlardanım. Gerçekten hayatım boyunca yaşayamayacağım şeyleri yaşattınız bana. Olmadı elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Şu anda yine gidiyorum" dedi.

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR?

Azize Polat, 35 yaşında bir ev hanımı. Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, Adana da Yüreğir 75. Lisesinden mezun oldu. 3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan Azize Polat, iki kez başvurduğu MasterChef Türkiye yarışmasına üçüncü başvurusunda kabul edilmiştir. Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade etmiştir.

Herhangi bir aşçılık eğitimi almamış olan Azize Polat, evlendiği zaman hiçbir şey bilmediğini, kendisine kimsenin bir şey göstermediğini, bu yüzden mutfağa dair ilgisi başladığını belirtmiştir.