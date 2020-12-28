Emir ve Özgül'ün yarıştığı Masterchef'te final haftasında yarışmaya hak kazanan yarışmacı belli oldu. Geceye damgasını vuran olayda Somer Şef'in kime kaşık attığı da ortaya çıktı. İşte Masterchef'te bu akşam yaşananlar...

MasterChef'te kim elendi?

İlgiyle izlenen yarışma Masterchef'te yine heyecan dolu bir akşam yaşandı. MasterChef'te hayallerine bir yarışmacı daha veda etmek zorunda kaldı. Emir ve Özgül'ün final haftasına kalmak için yarıştığı MasterChef'te kazanan isim Emir oldu.

Özgül ise Masterchef'ten dördüncü olarak ayrıldı. Final haftasında Barbaros, Emir ve Serhat yarışacak.

Özgül Coşar 36 yaşında ve Sivaslıdır. Evli ve iki çocuk annesi olan Özgül, yarışmaya İstanbul’dan katıldı. Çocukları için hazırladığı doğum gününde yemek aşkını keşfettiğini belirten yarışmacı, hızlı olması ve mutfakta koordineli çalışmasının kendisine avantaj sağlayabileceğini söylemişti.

Bir dönem butik pastane işleten Özgül Coşar, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur. Birçok kursa katılmış, profesyonel pastacılık ve ekmekçilik eğitimi almıştır.

MasterChef'te bu sezon bir ilk yaşandı

Geceye damgasını vuran olayda Somer Şef 'Bunun ne olduğunu biliyor musun?' diyerek kaşığı yere atarak herkesi şaşırttı. Emir'e 9 puan veren Somer Şef, "Kaşığımı attığımda eleştirilecek bir şey yok demektir" dedi.

Öte yandan Somer Şef daha önce aynı eylemi geçen yılın birincisi Cemre'ye de yapmıştı.



