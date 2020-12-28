Magazin MasterChef kim elendi? 27 Aralık MasterChef'te elenen isim belli oldu

MasterChef kim elendi? 27 Aralık MasterChef'te elenen isim belli oldu

Magazin

MasterChef kim elendi? 27 Aralık MasterChef'te elenen isim belli oldu

MasterChef 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Finale çok kısa bir süre kala bir yarışmacı daha yarışmaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Masterchef'te final haftasına girildi. Emir ve Özgül'ün yarıştığı MasterChef'te final haftasında yarışmaya hak kazanan yarışmacı belli oldu. İşte 27 Aralık MasterChef'te yaşananlar.

28 Aralık 2020, Pazartesi 00:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Emir ve Özgül'ün yarıştığı Masterchef'te final haftasında yarışmaya hak kazanan yarışmacı belli oldu. Geceye damgasını vuran olayda Somer Şef'in kime kaşık attığı da ortaya çıktı. İşte Masterchef'te bu akşam yaşananlar...

Günün önemli manşetleri için tıkla

MasterChef'te kim elendi? 

İlgiyle izlenen yarışma Masterchef'te yine heyecan dolu bir akşam yaşandı. MasterChef'te hayallerine bir yarışmacı daha veda etmek zorunda kaldı. Emir ve Özgül'ün final haftasına kalmak için yarıştığı MasterChef'te kazanan isim Emir oldu.

Özgül ise Masterchef'ten dördüncü olarak ayrıldı. Final haftasında Barbaros, Emir ve Serhat yarışacak.

MasterChef Özgül kimdir?

Özgül Coşar 36 yaşında ve Sivaslıdır. Evli ve iki çocuk annesi olan Özgül, yarışmaya İstanbul’dan katıldı. Çocukları için hazırladığı doğum gününde yemek aşkını keşfettiğini belirten yarışmacı, hızlı olması ve mutfakta koordineli çalışmasının kendisine avantaj sağlayabileceğini söylemişti.

Bir dönem butik pastane işleten Özgül Coşar, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur. Birçok kursa katılmış, profesyonel pastacılık ve ekmekçilik eğitimi almıştır.

MasterChef'te bu sezon bir ilk yaşandı

Geceye damgasını vuran olayda Somer Şef 'Bunun ne olduğunu biliyor musun?' diyerek kaşığı yere atarak herkesi şaşırttı. Emir'e 9 puan veren Somer Şef, "Kaşığımı attığımda eleştirilecek bir şey yok demektir" dedi.

Öte yandan Somer Şef daha önce aynı eylemi geçen yılın birincisi Cemre'ye de yapmıştı.

İlgili Haberler
MasterChef Türkiye'ye veda eden Eray Aksungur'un dede acısıMasterchef'te final haftası öncesi bomba hareket!


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Sercan Yaşar
Ya Burak Altındağ Senarist olursa?
Sercan Yaşar
Mehmet Coşkundeniz
Arkadaşın eski aşkından yeni sevgili olur mu?
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
27 Aralık 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Sarılmayı özleyenler
Şirin Sever
Funda Duru
2020 Posta Portre Ödülleri sahiplerini buldu
Funda Duru
Uğur Alkapar
Fıccın’da görüşürüz
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Lagerfeld mücevherleri açık artırmayla gün ışığına çıkıyor
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda düğüm çözülüyor!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Cinsel ilişki esnasında utandıran şeyler
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Eğlence dünyasının dahi çocuğu İzzet Çapa’dan bir ilk daha
Bekir Saçar
Hande Kazanova
20 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
200 yıl sürecek yeni bir döngüye giriyoruz!
Öner Döşer
İrem Haliloğlu
Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş Tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Doğduğun Ev Kaderindir ve Sadakatsiz dizilerinde kadınlar yargı dağıtıyor! Dizi Postası 21-28 Aralık