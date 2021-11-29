Masterchef2021'de bu akşam yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. Eleme potasında Araz, Hasan, Mert, Pelin, Safanur ve Görkem yer aldı. Gecenin en başarılı tabağını Somer Şef açıkladı. Somer Şef en başarılı tabağı Mert'in yaptığını söyledi. Mert potadan kurtulan ilk isim oldu.

Peki Masterchef'te bu akşam kim elendi? İşte, 28 Kasım 2021 Masterchef elenen isim....

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Mert, ''Mutluyum, geldiğim günden beri yapmaya çalıştığım şeyi şimdi başardım.'' dedi.

Eleme potasından kurtulan ikinci isim ise Hasan oldu. Potadan kurtulan üçüncü isim ise Görkem olarak açıklandı.

MasterChef Türkiye'de Araz, Safanur ve Pelin arasından bir kişi programa ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı..

MasterChef Türkiye'de eleme potasında son 3'e kalan isimler tadımlarını yaptırdı. Safanur'un son 3'te bir hayli panik olduğu gözlemlendi.

Safanur hamuru yaparken zorlandığını itiraf etti.

Gecenin kazananı Safanur oldu. Safanur, ''Zorlandım, kendimle zorlandım. Rakiplerimden yana değil.'' dedi.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Danilo Şef'in vermiş olduğu Şef tabağını daha az başarılı yaparak bu gece elenen yarışmacı Pelin oldu.

PELİN: HER GÜN BİR ŞEYLER ÖĞRENMEYE ÇALIŞTIM

Pelin yarışmaya veda ederken, ''Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hayatımı durdurdum da geldim. Çok hareketli bir hayatım vardı. Böyle bir hayattan buraya gelmek kendimi sınamak için çok büyük bir yerdi. Her gün savaştım. Her gün yeni bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Tekniksel hiçbir şey bilmiyordum. İçimden gelenleri yapıyordum. Buraya kadar gelmek benim için gurur. Buradan çıktıktan sonra kursa gidip eğitim alacağım ve devam edeceğim. İleride beni gördüğünüzde umarım sizi de gururlandırmış olurum.'' cümlelerini kullandı.

MASTERCHEF PELİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Masterchef Pelin Zaman, 2 Mayıs 1988 tarihinde doğdu. Pelin Zaman, havalimanında yolcu hizmetleri memuru olarak çalışıyor. İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yemeğe olan aşkından dolayı iki sene de açık öğretim okuyup aşçılık eğitimi aldı.

Pelin Zaman, çok sayıda ülke gezmiş bir isim. Hatta bir dönem Amerika’da da yaşayan Pelin Zaman, dünya mutfağına da oldukça ilgili.